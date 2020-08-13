Son dakika haber! Akülü engelli aracıyla tehlikeli yolculuk kamerada
Son dakika gelişmesine göre Kadıköy'de bedensel engelli bir vatandaşın akülü engelli aracıyla tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.
Kadıköy'de bedensel engelli bir vatandaşın akülü engelli aracıyla tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.
Olay, Kadıköy'de bulunan Bostancı köprüsünde öğle saatlerinde meydana geldi. Bedensel engelli bir kişi akülü aracıyla yola çıktı. Akülü araçta dizine bir kadını oturtan engelli şahıs trafikte yürekleri ağza getirdi. Karşılıklı iki şeritte trafiğin aktığı yolda akülü araçla kontrolsüz bir şekilde ilerleyen şahıs korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Araçlar trafikte durup engelli vatandaşa yardım etmek istese de çoğu kişi aldırış etmeden yoluna devam etti. Trafik ışıklarını geçen engelli vatandaş bir ara sokağa girerek gözden kayboldu. Trafiği tehlikeye sokan o anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.
(Aykut Zor/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 09:27
Kaynak: İHA
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