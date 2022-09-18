Kaza, saat 01.30 sıralarında, Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi Beşevler Metro İstasyonu mevkisinde meydana geldi. Görükle Mahallesi'nden kent merkezine doğru giden Ertan Toker, kullandığı 16 JY 803 plakalı motosikletin kontrolünü yitirdi. Motosiklet , önce önünde giden 16 AUF 09 plakalı hafif ticari araca, ardından da demir bariyerlere çarptı. Motosikletten fırlayan Toker, demir bariyerlerin arasında sıkıştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Toker'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaynak: DHA

Motosiklet, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | AKUT GÖNÜLLÜSÜ, MOTOSİKLET KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

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