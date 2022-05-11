Son dakika haber | Al-Jazeera'nın kadın muhabiri İsrail askerleri tarafından açılan ateşte öldürüldü - Son Dakika
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Son dakika haber | Al-Jazeera'nın kadın muhabiri İsrail askerleri tarafından açılan ateşte öldürüldü

11.05.2022 09:05
Son dakika haber | Al-Jazeera'nın kadın muhabiri İsrail askerleri tarafından açılan ateşte öldürüldü

Son dakika haberleri... BATI Katar merkezli Al-Jazeera televizyon kanalının kadın muhabiri Şirin Ebu Akile, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin Mülteci Kampı'nda İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

BATI Katar merkezli Al-Jazeera televizyon kanalının kadın muhabiri Şirin Ebu Akile, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin Mülteci Kampı'nda İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, deneyimli muhabir Şirin Ebu Akile'nin (51), Cenin kentinde İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle açılan ateş sonucu başından ağır yaralandıktan sonra yaşamını yitirdiği belirtildi.

Yerel gazeteci Ali es-Sumudi'nin de sırtından yaralandığı aktarılan açıklamada, durumunun stabil olduğu bilgisi paylaşıldı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde ise vurulmasının ardından kanlar içinde bir araca bindirilen gazeteci Akile'nin çelik yelek giydiği görülüyor.

İsrail ordusu inceleme başlattı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

Ordu güçlerinin, "Cenin Mülteci Kampı'ndaki terör şüphelilerini yakalamak için terörle mücadele faaliyeti yürüttüğü" aktarılan açıklamada, İsrail askerlerinin kampa müdahalesi sırasında "onlarca silahlı Filistinlinin İsrail askerlerine ateş açtığı ve askerlere doğru patlayıcı madde fırlattığı" ileri sürüldü.

İsrail askerlerinin de "silahlı kişilere ateşle karşılık verdiği ve vurulanlar olduğu tespit edildiği" kaydedilen açıklamada, "Ordu olayı araştırıyor ve gazetecilerin Filistinli silahlı kişiler tarafından vurulmuş olma olasılığını inceliyor." ifadelerine yer verildi.

Saha gazetecilerindendi

Öte yandan Al Jazeera'nın sitesinde yer alan haberde de Şirin Ebu Akile'nin kanalın ilk nesil saha gazetecilerinden olduğu, İsrail'in, işgal altındaki topraklarda Filistin halkına yönelik saldırılarını kayıt altına almak için bölgede uzun süredir çalışmalar yürüttüğü belirtildi.

Haberde ayrıca, 1971 Kudüs doğumlu olan gazetecinin, Ürdün'deki Yermuk Üniversitesi Gazetecilik ve Medya Bölümü mezunu olduğu bilgisi paylaşıldı.

Cenin kentine baskın düzenleyen ve bir Filistinliyi gözaltına almak için evinin çevresini kuşatan İsrail güçleri ile Filistinliler arasında olay çıkmıştı.

Son dakika haber | Al-Jazeera'nın kadın muhabiri İsrail askerleri tarafından açılan ateşte öldürüldü
Son dakika haber | Al-Jazeera'nın kadın muhabiri İsrail askerleri tarafından açılan ateşte öldürüldü
Son dakika haber | Al-Jazeera'nın kadın muhabiri İsrail askerleri tarafından açılan ateşte öldürüldü
Son dakika haber | Al-Jazeera'nın kadın muhabiri İsrail askerleri tarafından açılan ateşte öldürüldü
Son dakika haber | Al-Jazeera'nın kadın muhabiri İsrail askerleri tarafından açılan ateşte öldürüldü

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İsrail askerleri kadın gazeteciyi öldürdü: Şirin Ebu Akile, Al-Jazeera'ye çalışıyordu İsrail askerleri kadın gazeteciyi öldürdü: Şirin Ebu Akile, Al-Jazeera'ye çalışıyordu Son dakika... Al Jazeera muhabiri, İsrail güçleri tarafından ateş açılarak öldürüldü Son dakika... Al Jazeera muhabiri, İsrail güçleri tarafından ateş açılarak öldürüldü

Mülteci Kampı, Al Jazeera, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Al-Jazeera'nın kadın muhabiri İsrail askerleri tarafından açılan ateşte öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Al-Jazeera'nın kadın muhabiri İsrail askerleri tarafından açılan ateşte öldürüldü - Son Dakika
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