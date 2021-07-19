Son dakika haber! Alacak verecek meselesi kanlı bitti - Son Dakika

Alacak verecek meselesi kanlı bitti

İki bacağından vuruldu sağlık ekiplerini arayıp 'Çabuk olun' dedi

ANTALYA - Antalya'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma bir kişinin bacaklarından silahla vurulmasıyla son buldu. Yaralı kişiye ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Bacaklarına tampon yapılan adam 112 Acil Çağrı Merkezi görevlileriyle de telefonda de uzun uzun görüşüp yerini tarif etti.

Olay Manavgat içesi Side Mahallesi'nde geçen cuma gecesi saat 21: 00 sıralarında meydana geldi. Ramazan Akgün, bir araç kiralama firmasının önünde bacağından vurularak yaralandı. Alacak verecek meselesinden meydana geldiği belirtilen olayın ardından şüpheli kaçarken Ramazan Akgün'e ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Bacağına tampon uygulanan Akgün, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni de kendisi arayıp " Acil ambulans gönderin bulunduğum yere, çabuk ayaklarımdan vuruldum' deyip yardım istedi. Akgün ambulansla hastaneye kaldırılırken jandarma tarafından yapılan araştırma sonucu şüpheli A.Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli A.Ş. adli kontrolle serbest bırakıldı.