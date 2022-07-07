Son dakika haber! Alacak-verecek tartışması kanlı bitti, işçinin patronunu bıçaklayarak öldürdüğü dehşet anları kamerada - Son Dakika
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Son dakika haber! Alacak-verecek tartışması kanlı bitti, işçinin patronunu bıçaklayarak öldürdüğü dehşet anları kamerada

07.07.2022 19:31
Son dakika haber! Alacak-verecek tartışması kanlı bitti, işçinin patronunu bıçaklayarak öldürdüğü dehşet anları kamerada

Son dakika haberi... Alacak-verecek tartışması kanlı bitti, işçinin patronunu bıçaklayarak öldürdüğü dehşet anları kamerada Başakşehir'de bir sanayi sitesinde çalışan şahıs, alacağını vermediği gerekçesiyle patronunu bıçaklayarak öldürdü.

Alacak-verecek tartışması kanlı bitti, işçinin patronunu bıçaklayarak öldürdüğü dehşet anları kamerada

İSTANBUL - Başakşehir'de bir sanayi sitesinde çalışan şahıs, alacağını vermediği gerekçesiyle patronunu bıçaklayarak öldürdü. Kaçan katil zanlısı şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. Cinayet anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün 13.00 sıralarında Başakşehir'de bulunan bir sanayi sitesi içinde yaşandı. İddiaya göre eski patronu Fikret Bittim'den bir miktar alacağı olan yabancı uyruklu Ahmed O. bu nedenle patronu Bittim ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Alacaklı Ahmed O., yaşanan boğuşma sırasında patronunu bıçakladı. Bıçaklanan Bittim kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan şahıs olay yerinden koşarak uzaklaştı. Kısa süre sonra geri dönen saldırgan, düşürdüğü eşyasını alıp tekrar kaçtı.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri de kanlar içinde yerde yatan adamı hastaneye kaldırdı. Yaralı adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından bıçaklanarak hayatını kaybeden adamın cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Morgu'na kaldırdı. Kaçan katil zanlısı şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı

Öte yandan çalışan ile patronu arasındaki boğuşma anları ve çalışanın patronunu bıçaklayarak olay yerinden kaçışı güvenlik kameralarına yansıdı.

"Kavga nedeni alacak verecek meselesi"

Olayın görgü tanıklarından Yusuf Güven "Elinde bıçakla geldi eski iş yerinin sahibine. Bıçağı beraber tuttular sonra bir boğuşma yaşandı. Devrildiler kapının önüne o sırada bıçağı sapladı. Sonra geri kalktı bir tane de omuzuna darbe aldı. Sonra kaçtı buradan. Geri döndü geldi ya telefonunu ya cüzdanını düşürmüştü onu aldı. O sırada ben geldim merdivenlerde karşılaştık üstü başı kan olmuştu. Elinde bıçakla aşağı indi. Tişörtümü çıkarttım onla bir tampon uygulamaya çalıştık. Yeterli olmamış herhalde kan kaybından abiyi kaybettik. Onun da kulağı kesilmiş herhalde boğuşma sırasında. Sonra kaçtı işte ama yakalayamamışlar daha. Kavga nedeni alacak verecek meselesi. Eski işçisiydi. Parasını vermemiş herhalde 5 bin TL gibi bir rakam dönüyor ortalıkta" dedi.

(FT-VEG- Mİ-

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Son dakika haber... Alacak-verecek kavgasında işçi patronunu bıçaklayarak öldürdü Son dakika haber... Alacak-verecek kavgasında işçi patronunu bıçaklayarak öldürdü İKİ GRUP ARASINDA BIÇAKLI KAVGA 1 ÖLÜ, 2 YARALI İKİ GRUP ARASINDA BIÇAKLI KAVGA 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Kaynak: İHA

Başakşehir, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Alacak-verecek tartışması kanlı bitti, işçinin patronunu bıçaklayarak öldürdüğü dehşet anları kamerada - Son Dakika

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