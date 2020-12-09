Son dakika haber! Alaçam pandemi kurallarına uyuyor - Son Dakika

Son dakika haber! Alaçam pandemi kurallarına uyuyor
09.12.2020 14:48
Son dakika haberi... Samsun'un Alaçam ilçesinde polis ekipleri zabıta ekipleriyle birlikte maske denetimleri sürdürüyor.
Samsun'un Alaçam ilçesinde polis ekipleri zabıta ekipleriyle birlikte maske denetimleri sürdürüyor. Yapılan denetimlerde vatandaşların pandemi kurallarına uyuyarak maske taktıkları görüldü.
Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında polis ekipleri, zabıta ekipleriyle birlikte ilçenin ana caddelerinde ve vatandaşların yoğun olduğu pazar yerlerinde maske denetimlerini sürdürüyor. Polis ve zabıta ekipleri vatandaşların yeni tip korona virüse (Kovid-19) karşı dikkatli olmaları, maske takıp sosyal mesafe ve el hijyenine uymaları hususunda uyarılarda bulunuyor. Yapılan denetimlerde vatandaşların pandemi kurallarına uyuyarak maske taktıkları görüldü.
Denetimlerin ise devam edeceği öğrenildi. - SAMSUN
Son Dakika Organ yetmezliğiyle boğuşan Hakan Taşıyan ameliyata girmeden önce sevenlerinden dua istedi Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu: Asgari ücretten vergi alınmazsa 2 bin 900 liranın üzerine çıkar Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak, avcıların hedefi oldu Havuzda aşka gelen Şevval Şahin, sevgilisiyle öpüşme görüntülerini paylaştı Üç yıldır üzerinde çalışılıyordu! Türkiye'de ilk kez lityum karbonat üretimine başlandı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışına ilk yorum: Partisi için de ülkemiz için de isabetli olur Webo'ya destek veren Gülben Ergen, yıllar önceki gafı yüzünden tepki çekti Eczane çalışanı, yaşlı adamı zorla dışarı çıkartıp kaldırıma fırlattı! O anlar kamerada