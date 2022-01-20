Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte ilçenin yüksek kesimlerinden 4 kamyona yüklenen kar, bir anaokulu bahçesinde çocuklarla buluştu.
Alanya Belediyesi tarafından çocukların sosyal hayata adaptasyonu, hoş vakit geçirmeleri ve farklı aktivitelerle tanışmaları amacıyla ilçenin yüksek kesimlerinden kamyonlara yüklenen kar merkeze taşındı. 4 kamyon kar ilçedeki özel bir anaokulunun bahçesine döküldü. Anaokulu öğrencileri ilk defa gördükleri karla eğlenceli vakit geçirdi.
Çoğu ilk defa kar gören çocuklar, kar topu oynadı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | ALANYA BELEDİYESİ'NDEN ÇOCUKLARA KAR SÜRPRİZİ - Son Dakika