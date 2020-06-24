Son dakika haber: Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Emre, Ankara'ya atandı

Son dakika güncel haberine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde yaklaşık 3 yıldır görev yapan Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre son Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle Ankara Yargıtay Cumhuriyet Savcısı olarak atandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaklaşık 3 yıldır görev yapan Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre son Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle Ankara Yargıtay Cumhuriyet Savcısı olarak atandı.

Yaklaşık 3 yıl önce Alanya'da göreve başlayarak başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, son Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle Ankara Yargıtay Cumhuriyet Savcısı olarak atandı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı görevine ise Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin tayin edildi. - ANTALYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Trump, anketlerde Demokrat rakibi Biden'ın 14 puan gerisinde kaldı

Metin Feyzioğlu, krize neden olan Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili konuştu: Baro başkanları öfkelenmekte haklılar

Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı

ABD, Terörizm 2019 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Türkiye bölümünde dikkat çeken YPG detayı

Meclis'te koronavirüs alarmı! Pandemi timi kurulacak, lokantalar kapatılacak

MİT mensubunun ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmada 3 gazeteci tahliye edildi

Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim

Artan koronavirüs vakaları sonrası gündeme gelen "Yeni bir kısıtlama gelecek mi?" sorusu yanıt buldu

Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti

Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum

Melih Gökçek, İstanbul'da yaşanan hortumu İmamoğlu'na bağladı

Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi

Çatalca'da bir aile evlerinin üzerinden geçen hortumu saniye saniye kaydetti

7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı