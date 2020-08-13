Son dakika haber! Alanya'da 13 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 'suç örgütüne yarar sağlama amacıyla yağma' suçundan hakkında kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası olan Y.G. (43), polis tarafından yakalandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir firarinin Kadıpaşa Mahallesi'nde saklandığı bilgisine ulaştı. Belirlenen eve baskın düzenleyen ekipler, Y.G.'yi gözaltına aldı. Y.G.'nin 'suç örgütüne yarar sağlama amacıyla yağma' suçundan arandığı ve 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Y.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.