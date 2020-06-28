Son dakika haber... Alanya'da caretta carettanın yumurtlama anı görüntülendi - Son Dakika

Bir hayvansever, caretta carettanın yumurtlama ve denize döndüğü anları cep telefonunun kamerasıyla görüntüledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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