Son dakika haber: Alanya'da jandarmadan kan bağışı - Son Dakika

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Mahmutlar Karakolu personeli, kan bağışında bulundu.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir vatandaşın kalp hastası annesi Kıymet Pehlivan için kan bağışı talebinde bulunması üzerine harekete geçti.
Karakolda 0 RH pozitif kan grubuna uyan personel, Alanya Belediyesi Mamutlar Hizmet Binası bahçesine kurulan Kızılay çadırına yönlendirildi.
Anne Pehlivan, kan bağışında bulunarak kendisine yardımcı olan askerlere teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 17:39 - Kaynak: AA
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