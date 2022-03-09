Son dakika haber! Alanya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haber! Alanya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

09.03.2022 10:12
Son dakika haber! Alanya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Son dakika 3. sayfa haberi... Antalya'nın Alanya ilçesinde evinde uyuşturucu madde imal ederek satan şahıs, jandarma ekipleri tarafından evine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde evinde uyuşturucu madde imal ederek satan şahıs, jandarma ekipleri tarafından evine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Dinek Mahallesi'nde Ö.K. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde imal ederek sattığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonda 32 kök kenevir bitkisi, 800 gram kubar esrar maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasına müteakip adli makamlara sevk edilecek. - ANTALYA

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Uyuşturucu, Jandarma, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Alanya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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