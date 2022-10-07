Son dakika haber: Alanya'da Rus turist kaldığı otel odasında ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde Rus turist, otel odasında ölü bulundu.
Ailesiyle Konaklı Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan Edik Adamov (54) odasından uzun süre çıkmayınca, ailesi odaya gitti.
Adamov'un hareketsiz yattığını fark eden yakınları, sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Otele, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede Adamov'un yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenaze, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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