Son dakika haber | Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Deretürbelinas mahallesindeki bir adreste esrar bulunduğu ve bahçesinde kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Ev ve bahçesinde yapılan aramada, 1 kilo 210 gram esrar, 6 kök kenevir bitkisi, ruhsatsız tabanca ve iki şarjör, kuru sıkı tabanca ve dijital terazi ele geçirildi.
Zanlı, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.
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