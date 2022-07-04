İlçenin haritası ve uyarıcı bilgilerin de yer aldığı rehber, polis ekipleri tarafından Alanya'nın farklı noktalarındaki yabancı turistlere ulaştırıldı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Alanya polisinden turistlere üç dilde kent haritası - Son Dakika

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