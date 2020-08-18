Son dakika haber! Alaşehir'de ahşap doğrama fabrikasında yangın - Son Dakika

Alaşehir'de ahşap doğrama fabrikasında yangın

MANİSA - Alaşehir yeni Sanayi Sitesinde ahşap doğrama fabrikasında yangın çıktı.

Gece 01: 00 sularında çıkan yangın Manisa Büyükşehir belediyesi'ne bağlı Alaşehir Salihli Sarıgöl kula ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri çalışması sonucu 2 saat gibi bir çalışmadan sonra yangın kontrol altına alındı. Çıkan yangının neden çıktığı henüz tespit edilemedi İş yeri sahibi Ferit Yaşar "komşular telefon ettiler onlardan öğrendim iş yerine geldiğinde her yeri alev sarmıştı gece çalışan olmadığı için Allah'a şükürler olsun can kaybımız yok bu tek tesellimiz oldu"

Olay yerine gelerek çalışmaları yerinde takip eden Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu "öncelikle Alaşehirlire geçmiş olsun can kaybı olmaması en büyük tesellimiz iş yerinde üretilmiş hazır halde 600.000 Adet ürün buluyordu hepsi yandı Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın şu anda yangın kontrol altına alındı soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi