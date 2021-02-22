Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca bulundurduğu belirlenen sürücü, gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine bir otomobili, Üzümlü Mahallesi'ndeki yol kontrol noktasında durdurdu.
Araçta yapılan aramada 5 gram metamfetamin, 30 gram bonzai, ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait 19 fişek ele geçirildi.
Sürücü M.Ö. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Alaşehir'de otomobilinde ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı - Son Dakika