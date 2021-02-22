Araçta yapılan aramada 5 gram metamfetamin, 30 gram bonzai, ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait 19 fişek ele geçirildi.

Teslim olan terörist her şeyi itiraf etti: ABD ve Rusya, TSK operasyonlarını 30 dakika önceden örgüte haber veriyordu