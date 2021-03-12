Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı.
Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı motosikletli asayiş timi ve JASAT ekiplerince iki otomobil durduruldu.
Otomobillerde 23 hap, 2 gram metamfetamin, 2 gram bonzai ve 3 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.
Araçlardaki B.E. (28), S.E. (36) ve B.B. (24) gözaltına alındı. Şüpheliler işlemler için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Alaşehir'de uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika