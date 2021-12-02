Son dakika haber: Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışmalar kapsamında belirlediği 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 30 sentetik ecza, 26,80 gram esrar maddesi, 0,30 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca, 102 fişek, 2 ruhsatsız tüfek, 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.