Son dakika haber! ALEV ALAN 3 KATLI APARTMANIN ÇATISINI İTFAİYE SÖNDÜRDÜ - Son Dakika
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Son dakika haber! ALEV ALAN 3 KATLI APARTMANIN ÇATISINI İTFAİYE SÖNDÜRDÜ

29.03.2022 16:36

Son dakika haberine göre MALATYA'nın Kale ilçesinde, bilinmeyen nedenle alev alan 3 katlı bir apartmanın çatısı itfaiye ekiplerince söndürüldü.

MALATYA'nın Kale ilçesinde, bilinmeyen nedenle alev alan 3 katlı bir apartmanın çatısı itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, bu sabaha karşı Mahmut Dursun Mahallesi'nde meydana geldi. Nazır Baykal'a ait 3 katlı apartmanın çatısından yoğun duman ve alevler yükselmeye başladı. Alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Gelen itfaiye erleri tarafından kısa sürelik çalışmayla söndürülen binanın çatısı kullanılamaz hale geldi.

Evde çıkan yangının nedeni araştırılıyor.

Son dakika haber! ALEV ALAN 3 KATLI APARTMANIN ÇATISINI İTFAİYE SÖNDÜRDÜ
Son dakika haber! ALEV ALAN 3 KATLI APARTMANIN ÇATISINI İTFAİYE SÖNDÜRDÜ

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! ALEV ALAN 3 KATLI APARTMANIN ÇATISINI İTFAİYE SÖNDÜRDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! ALEV ALAN 3 KATLI APARTMANIN ÇATISINI İTFAİYE SÖNDÜRDÜ - Son Dakika
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