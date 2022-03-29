Son dakika haber! ALEV ALAN 3 KATLI APARTMANIN ÇATISINI İTFAİYE SÖNDÜRDÜ - Son Dakika

İlber Ortaylı, "Bana göre" diyerek Türk siyasetindeki en kötü siyasetçinin ismini verdi

Eymen'in ölümüne neden olan hala şimdi yandı! Bilirkişi raporu aileyi kahredecek

MALATYA'nın Kale ilçesinde, bilinmeyen nedenle alev alan 3 katlı bir apartmanın çatısı itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, bu sabaha karşı Mahmut Dursun Mahallesi'nde meydana geldi. Nazır Baykal'a ait 3 katlı apartmanın çatısından yoğun duman ve alevler yükselmeye başladı. Alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Gelen itfaiye erleri tarafından kısa sürelik çalışmayla söndürülen binanın çatısı kullanılamaz hale geldi.

Evde çıkan yangının nedeni araştırılıyor.