Son dakika haber... Alev topuna dönen pompacının yaşadığı dehşet anları kamerada - Son Dakika

Son dakika haber... Alev topuna dönen pompacının yaşadığı dehşet anları kamerada

08.01.2021 11:54

Edinilen son dakika haberine göre Alev topuna dönen pompacının yaşadığı dehşet anları kamerada Bir iş yeri çalışanı yangın söndürme tüpüyle önce pompacıya, daha sonra istasyonun akaryakıt pompalarına müdahale etti Kahramanmaraş'ta bir akaryakıt istasyonunda çıkan yangında alevler içinde kalan pompacı yanmaktan son anda kurtarıldı.

Alev topuna dönen pompacının yaşadığı dehşet anları kamerada

Bir iş yeri çalışanı yangın söndürme tüpüyle önce pompacıya, daha sonra istasyonun akaryakıt pompalarına müdahale etti

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir akaryakıt istasyonunda çıkan yangında alevler içinde kalan pompacı yanmaktan son anda kurtarıldı.

Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan akaryakıt istasyonundaki pompaların olduğu bölümde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında akaryakıt pompaları kullanılamaz hale geldi.

Bu arada, istasyonda çalışan 2 kişi alevler arasında kalarak yaralandı. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı görüntülerde, alev alan pompacı sağa sola koşuştururken, etrafındakiler tarafından söndürülmek isteniyor. Durumu gören bir başka iş yeri çalışanı ise yangın söndürme tüpüyle önce pompacıya, daha sonra da istasyonun yanan bölgesine müdahale ediyor.

Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Son dakika haber... Alev topuna dönen pompacının yaşadığı dehşet anları kamerada
Son dakika haber... Alev topuna dönen pompacının yaşadığı dehşet anları kamerada
Son dakika haber... Alev topuna dönen pompacının yaşadığı dehşet anları kamerada
Son dakika haber... Alev topuna dönen pompacının yaşadığı dehşet anları kamerada

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Kahramanmaraş, Akaryakıt, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Alev topuna dönen pompacının yaşadığı dehşet anları kamerada - Son Dakika


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