Son dakika haber: ALEVLERDEN KAÇMAYA ÇALIŞTI, YANGIN MERDİVENİ DIŞINDA MAHSUR KALDI - Son Dakika
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Son dakika haber: ALEVLERDEN KAÇMAYA ÇALIŞTI, YANGIN MERDİVENİ DIŞINDA MAHSUR KALDI

17.04.2022 15:24

Son dakika haberine göre ANTALYA'da pansiyonda çıkan yangından kaçmak isterken kapısı kilitli yangın merdiveninin dışından inmeye çalışan Fetli Dağtekin, mahsur kaldı.

ANTALYA'da pansiyonda çıkan yangından kaçmak isterken kapısı kilitli yangın merdiveninin dışından inmeye çalışan Fetli Dağtekin, mahsur kaldı. Dağtekin itfaiye ekiplerince kurtarılırken, yangın merdiveninin birinci kattan sonrasının olmadığı görüldü.

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi, Milli Egemenlik Caddesi'ndeki bir pansiyonda meydana geldi. 3 katlı pansiyonun üst katındaki odada yangın çıktı. Alevler bir anda büyüyünce odanın camları patladı, oluşan duman da tüm katları sardı. Alevleri görünce büyük panik yaşayan 2 kişi çatıya çıkarken, 1 kişi de yangın merdivenine yöneldi. Bu sırada yangını görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevleri söndürmek için çalışma başlatan itfaiye ekipleri, çatıya çıkan 2 kişiyi de merdivenle kurtardı.

'YANGIN MERDİVENİNİN GİRİŞİ ZATEN KİLİTLİ'

Oteldeki odasında oturduğu sırada yangını fark eden Fetli Dağtekin ise yangın merdivenini kapısı kilitli olduğu için kullanamadı. Dağtekin, çareyi yangın merdivenin dışından inmeye çalışmakta buldu. Ancak kısa kalan merdiven nedeniyle Dağtekin, mahsur kaldı. Ekipler, merdiven uzatarak Dağtekin'i kurtardı. Fetli Dağtekin, "Yangın anında odada oturuyordum. Bir anda cam kırılma sesleri geldi. Sesleri duyunca kapıyı açtım. Her yeri duman basmış. Yangın merdiveni çalışmıyor. Merdivenin içine giremiyorsun. Camdan çıktım dış taraftan demirleri tutarak indim. Yangın merdiveninin girişi zaten kilitli. İtfaiye olmasa kalıyordum" dedi.

Kurtarılan kişilerin ambulansta sağlık kontrolleri yapılırken, itfaiye yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. (DHA)

Son dakika haber: ALEVLERDEN KAÇMAYA ÇALIŞTI, YANGIN MERDİVENİ DIŞINDA MAHSUR KALDI
Son dakika haber: ALEVLERDEN KAÇMAYA ÇALIŞTI, YANGIN MERDİVENİ DIŞINDA MAHSUR KALDI
Son dakika haber: ALEVLERDEN KAÇMAYA ÇALIŞTI, YANGIN MERDİVENİ DIŞINDA MAHSUR KALDI

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Muratpaşa, İtfaiye, Yangın, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: ALEVLERDEN KAÇMAYA ÇALIŞTI, YANGIN MERDİVENİ DIŞINDA MAHSUR KALDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: ALEVLERDEN KAÇMAYA ÇALIŞTI, YANGIN MERDİVENİ DIŞINDA MAHSUR KALDI - Son Dakika
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