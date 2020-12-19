Son dakika haber! Alevlere teslim olan kamyoneti gönüllü itfaiyeciler söndürdü - Son Dakika

Son dakika haber! Alevlere teslim olan kamyoneti gönüllü itfaiyeciler söndürdü
19.12.2020 18:19
Son dakika haber... Sakarya'nın Akyazı ilçesinde park halindeki kamyonette çıkan yangını gönüllü itfaiyeciler söndürdü.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde park halindeki kamyonette çıkan yangını gönüllü itfaiyeciler söndürdü. Çıkan yangında kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Akyazı ilçesi Güzlek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aydın M.'ye ait olduğu ve plakası henüz öğrenilemeyen park halindeki Ford marka kamyonetin motor bölümünden alevler yükselmeye başladı. Alevleri gören gönüllü itfaiyeciler mahallede bulunan yangın söndürme traktörü ile yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürülürken kamyonet kullanılamaz hale geldi. - SAKARYA
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