Son dakika haber! Alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika

İZMİR'in Konak ilçesinde, bir evde çıkan yangında dışarıya çıkamayan Aziz Atmaca (80), hayatını kaybetti.

Yangın, bugün öğlen saatlerinde İsmet Paşa Mahallesi 3611/2 sokakta bulunan bir evde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede evin tamamını sardı. Yangını gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrasında eve giren ekiplerin yaptığı kontrolde, bir kişinin yanarak yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yangında mahsur kalması sonucu yaşamını yitirdiği değerlendirelen kişinin, yalnız yaşadığı öğrenilen Aziz Atmaca olduğu belirlendi. Atmaca'nın cansız bedeni, Cumhuriyet savcısı ve Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekibinin yaptığı çalışma sonrasında otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, itfaiye ekiplerinin de yangının çıkış nedenini araştırdığı belirtildi.