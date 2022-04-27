CİNSEL SALDIRI YÖNÜNDEN EKSİK KALMIŞ BİR KARAR

Mahkemenin kararını değerlendiren Aleyna Ağgül'ün ailesinin avukatı Sedat Karaoğlan, bunun nitelikli cinsel saldırı yönünden eksik kalmış bir karar olduğunu belirtti. Sanığa takdiri indirim uygulanmadığını belirten Karaoğlan, şunları söyledi: