Son dakika haber: Ali Düşmez: Son haftaları seyircili oynatmak istiyoruz (TEKRAR) - Son Dakika

Son dakika haber: Ali Düşmez: Son haftaları seyircili oynatmak istiyoruz (TEKRAR)

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Son dakika haber: Ali Düşmez: Son haftaları seyircili oynatmak istiyoruz (TEKRAR), System.String[]
özel açıklamalarda bulundu. Düşmez, "Ağustos'un 3'üncü haftası, son haftası ya da Eylül'ün ilk haftası başlayabilir. Planlama grubumuz çalışıyor" dedi.

"UEFA'YA TEŞEKKÜR EDERİZ"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul'da oynanacak final karşılaşmasının ertelenmesi ile ilgili Düşmez, "Pandemi nedeniyle finalin ertelenmesi söz konusuydu. Biz finali oynayacağımız zaman seyircisiz bir final oynayacaktık. Başkanımız başta olmak üzere yönetim kurulundaki arkadaşlar ve Servet Bey bu finalin önümüzdeki yıl seyircili bir şekilde oynanması konusunda hem fikir olduk. Seyircili ve erken oynanmasının avantajları olabilir. Yüzbinlerce kişinin İstanbul'a gelmesinin ve pandemiden dolayı sıkılmış insanların, turizmi de canlandırarak  futbol arenasında bu finali izletmenin avantajlı olacağını düşündük. Tüm UEFA yönetimine de teşekkür ediyoruz. 2021'de tüm dünyaya bu finali seyrettireceğiz" dedi.

"KALAN HAFTALARI DA GÜZEL BİR ŞEKİLDE OYNAYACAĞIZ"

Maçların sağlıklı bir ortamda oynandığını belirten Düşmez, "İki ay bir alt yapı oluşturduk, futbola dönmemiz gerekiyordu. Hem özel hayat hem de spor için seviniyorum. İnşallah kalan 7 haftayı da en güzel şekilde oynatacağız. TFF 1'inci Lig'i de oynatacağız ve yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"YENİ SEZON AĞUSTOS'UN SON HAFTASI EYLÜL'ÜN İLK HAFTASI OYNANABİLİR"

Yeni sezon lig planlaması için çalışmalar yaptıklarını söyleyen Düşmez, "Yeni sezon ile ilgili birkaç alternatifimiz var. Ağustos'un 3'üncü haftasından itibaren olabilir. Transfer dönemini de düşünüyoruz. Arada koyacağımız maçları da düşünerek Ağustos'un 3'üncü haftası, son haftası ya da Eylül'ün ilk haftası başlayabilir. Planlama grubumuz çalışıyor" diye konuştu.

"SON HAFTLARI SEYİRCİLİ OYNATMAK İSTİYORUZ"

Maçların seyircili oynanması ile ilgili Düşmez, "Futbolu yöneten kurul olarak seyircinin olmadığı maçları sizler gibi lezzeti eksik görüyoruz amacımız seyircili oynatmak. Şartlar ve ortam müsait olursa son 1-2 haftayı seyircili oynatmak istiyoruz" dedi.

- İstanbul
İstanbul, Eylül, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 09:28 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haber: Ali Düşmez: Son haftaları seyircili oynatmak istiyoruz (TEKRAR) - Son Dakika Spor
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