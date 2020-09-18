Son dakika haber! Ali Yavuz'dan 'Gaziler Günü' mesajı - Son Dakika

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Ali Yavuz, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Yavuz mesajında şunları söyledi:

"Gaziliğin devlet ve millet nezdinde ki önemini, "Kahraman Türk Ordusu; sizin kahramanlığınızla kazanılan büyük zaferin millet tarafından takdimine dalalet eden bu unvan ve rütbeye ancak size izafe ederek bütün askerlik hayatımın en büyük iftiharı olarak taşıyacağım." diyerek anlatan Mustafa Kemal Atatürk'e 19 Eylül 1921 Günü Mareşallik ve Gazilik unvanı verilmiş ve bu vesile ile bugün Gaziler Günü olarak adledilmiştir. Vatan mutlaka selamet bulacak, millet mutlaka mutlu olacaktır. Çünkü kendi selametini, kendi saadetini memleketin ve milletin saadeti ve selameti için feda edebilen vatan evlatları çoktur. Bizler için vatan savunmasında şehit ve gazi olmak kadar güzel bir kavram olamaz. Dün olduğu gibi bugün de, aynı inançla, bu aziz vatanın birliği ve bölünmezliğine ve ulusal değerlerine saldıranlara karşı her zaman kanımızı akıtmaya, canımızı feda etmeye hazırız. Böyle bir günde bizlerle birlikte mutluluğumuzu paylaşan herkese tüm gaziler adına teşekkür ederim. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere bu vatan için toprağa düşen tüm şehitlerimizin ve ebediyete intikal eden gazilerimizin manevi huzurlarında saygı ile eğilir, kahraman gazilerimize sevgi ve şükranlarımızı sunarım. Gaziler Günümüz kutlu olsun." - KAYSERİ