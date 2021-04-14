Son dakika haber... Aliağa'da 79 asker yemin ederek çakı gibi asker oldu - Son Dakika

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Aliağa Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığında acemi eğitimini tamamlayan 79 er, yemin ederek askerliğinin ilk bölümünü tamamladı.

Aliağa Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığında askerlik görevini yapan 79 er için yemin töreni düzenlendi. Cezaevi Tabur Komutanlığında düzenlenen askerlerin yemin törenine; Aliağa Kampüsü Ceza İnfaz Kurumlarından Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Metin Tokel, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Dursun Değirmenci, Aliağa İlçe Jandarma Komutanı Rıfkı Kulaksız, Şakran Cezaevi Jandarma Tabur Komutan Vekili Binbaşı Bülent Usta, Açık Cezaevi İnfaz Kurum Müdürü Yusuf Altun katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende korona virüsü önlemleri en üst seviyede tutuldu. Törende İzmir İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Dursun Değirmenci kısa bir konuşma yaptı.

Değirmenci, askerlere hitaben yaptığı konuşmada, "İçeceğiniz bu and; vatan ve millet sevgisi, vazife, namus ve şeref anlamında olup, dürüstlüğün, emirlere mutlak itaatin ifadesi, aynı zamanda kahraman Jandarma Genel Komutanlığına mensup bir asker olduğunuzun kabul belgesidir. Sevk edildiğiniz ve görev yapacağınız birliklerde, şartlar ne olursa olsun, bu kutsal vatan görevini yerine getirirken; Çanakkale'de, Sarıkamış'ta, Sakarya'daki ecdadımızı ve Güneydoğu'da kahramanca mücadele etmiş gazi ve şehitlerimizin ve şu anda yurt dışında kahramanca mücadeleye devam eden silah arkadaşlarınızın şanına yakışır bir şekilde davranış sergileyeceğinizden hiç kimsenin kuşkusu yoktur. Sizlerin de katılımıyla tarihi şan ve şerefle dolu olan Jandarma Teşkilatı, daima devletinin ve milletinin emrinde olmuş ve onun hizmetkarı olmaya devam edecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Değirmenci'nin konuşmasının ardından Türk bayrağına sarılı masaların üzerinde bulunan silahlara ellerini koyan askerler, hep bir ağızdan yemin etti. Daha sonra eğitimlerde başarılı olan askerlere ve birliğe ilk katılan askere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. - İZMİR