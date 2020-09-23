Son dakika haber: Alibeyoğlu: "Koronavirüs ile mücadelede üyelerimizin yanındayız" - Son Dakika

Son dakika haber: Alibeyoğlu: "Koronavirüs ile mücadelede üyelerimizin yanındayız"

Son dakika habere göre Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, Koronavirüs ile mücadelede üyelerinin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Son dakika haber: Alibeyoğlu:

Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, Koronavirüs ile mücadelede üyelerinin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Başkan Alibeyoğlu basın mensuplarına yaptığı açıklamada; "Çin'de ortaya çıkan koronavirüs tehlikesi, küresel ekonomideki bütün dengeleri alt üst etti. Borsa ve emtia piyasalarında sert düşüşlere yol açan virüs tehdidi, küresel tedarik zincirlerinde de büyük değişimlere yol açtı. Salgının önüne geçmek isteyen birçok ülke ekonomik ve toplumsal yaşamı kısıtlayıcı tedbirler alırken, bu kısıtlamaların beslediği talep şoku dünya ekonomisindeki yavaşlama risklerini de beraberinde getirdi. Bu süreçte, ülkemiz de tüm dünya ile birlikte önemli bir sınav veriyor. Bugüne kadar mücadele ettiği tüm kriz dönemlerini başarıyla atlatan ve küresel krizler karşısında dirençli bir yapısı bulunan Türkiye'nin, koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan olumsuzlukları da en kısa sürede geride bırakacağına inanıyoruz" dedi.

"Kars Ticaret ve Sanayi Odası olarak bizler de virüsle mücadele kapsamında ilk günden bu yana proaktif ve sonuç odaklı yoğun bir gayret gösteriyoruz" diyen Alibeyoğlu, "Üyelerimizin bu sancılı süreci en az hasarla atlatabilmeleri için adeta gece gündüz çalışıyoruz. Üyelerimizden bizlere iletilen talep ve sorunları anında çözme yoluna giderek tüm gücümüzle gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

Pandemiyi küçümseyerek değil, önemseyerek yenebiliriz

Sözlerinin devamında Başkan Alibeyoğlu "KATSO üyelerimize salgın kurallarına daha sıkı uyma çağrımızı tekrarlıyorum. Pandemiyi küçümseyerek değil, önemseyerek yenebiliriz. Aşı ve gelişmiş tedaviler bulunup uygulanıncaya kadar iş yapma biçimlerimizde ve sosyal hayatın her alanında kendimizi koruyarak virüsle birlikte yaşamaya alışmamız gerekmektedir. Devletin tedbir almasını bekleyerek salgın ile mücadele düşüncesi ekonomik ve sosyal çöküntü yaşatacaktır. Ne zaman biteceği belli olmayan bir salgın ile yasaklar uygulayarak mücadele lüksümüz olamaz. Normal hayatımızda daha dikkatli olmalıyız. Bu nedenle üyelerimizi ve tüm halkımızı daha dikkatli ve tedbirli olmaya davet ediyorum." İfadelerine yer verdi.

Üreterek aşacağız

Salgın sürecinden en çok etkilenen sektörlerin başında hizmet sektörünün geldiğini belirten Alibeyoğlu, bu sektöre yönelik olarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanan KDV indirimlerinin tam anlamıyla bir can suyu olduğunu söyledi. Pandemi baskısı altında enflasyonla mücadelede sabırlı ve kararlı olmamız gereken bir döneme girdiğimizi hatırlatan Başkan Alibeyoğlu, "Hepimize büyük işler düşüyor. İş dünyası olarak, salgın dolayısıyla alınan tedbirlerden kaynaklanan arz kısıntılarını bu dönemde üreterek aşacağız" dedi.

Başarılı sonuçlar aldık

"Üyelerimizin ve sizlerin dertlerini en yüksek sesle dile getirdiğimiz iki örneği paylaşmak istiyorum" diyen Alibeyoğlu, şöyle devam etti: "İlki; Kısa Çalışma Ödeneği'nin uzatılması ve genişletilmesi Bu konuda, gerek Bakanlık, gerek Hükümetimiz, gerekse Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) nezdinde dinamik bir ilişki içindeyiz. Başarılı sonuçlar da aldık ve Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla Kısa Çalışma Ödeneği önce iki kez, bir aylık sürelerle uzatıldı. Sizlerin talepleri üzerine biz, bunun yıl sonuna kadar uzatılmasını talep ettik.

Bu ödenek sayesinde iş dünyası bu süreçteki kaybını en aza indirmişti. Sayın Cumhurbaşkanımız, bizden ve iş dünyasından gelen bu çağrıya kulak vererek, süreyi 2 ay daha uzattı. Kendilerine tüm üyelerimiz adına şükranlarımı sunuyorum. İkincisi ise borç yapılandırması ile alakalı talebimiz. Eminiz ki bu talebimiz de karşılık bulacak ve üyelerimiz ve iş dünyası rahat bir nefes alacak.

Kars salgında üretimden kopmadı

Başkan Alibeyoğlu salgın süresince Kars'ın üretimden kopmadığını, süt ve süt ürünleri üretimi sektörü, canlı hayvan, inşaat, mobilya, tarım aletleri vs. sektörlerde çalışmaların durmadığını ve üretimin devam ettiğini kaydetti. Başkan Alibeyoğlu; "Salgının bütün olumsuz etkilerine rağmen üretimden kopmayan Kars sanayicileri, ilimize ve bölgemize umut olmuş tüm olumsuzluklara rağmen üretimlerine devam ederek istihdam ve katma değer yaratmaya devam etmişlerdir. Bu bakımdan zorlu pandemi sürecinde üretimden kopmayarak faaliyetlerini sürdüren tüm işletmelerimizi tebrik etmek istiyorum." dedi.

Sözlerinin devamında Başkan Alibeyoğlu; Üyelere hitaben "KATSO olarak bu zorlu dönemde sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Kars Ticaret ve Sanayi Odası sizlere hizmet etmek amacıyla buradadır ve bizler de sizlere hizmet amacıyla bu makamlardayız. Koronavirüs ile mücadele kapsamından siz üyelerimizin yanındayız ve her zaman sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - KARS

Koronavirüs, Türkiye, Ticaret, Kars, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 11:33 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haber: Alibeyoğlu: 'Koronavirüs ile mücadelede üyelerimizin yanındayız' - Son Dakika

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