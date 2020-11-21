Son dakika: Haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu - Son Dakika

Son dakika: Haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
21.11.2020 21:48
Son dakika gelişmesine göre Kayseri'de kendisinden haber alınamayan yaşlı bir şahıs evinde ölü bulundu.
Kayseri'de kendisinden haber alınamayan yaşlı bir şahıs evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Tacettin Veli Mahallesi Topaç Geçidi Sokak'ta meydana gelen olayda, kendisinden bir süre haber alınamayan Necati Ç.'nin(78) yakınları ikamete geldi. İçeri girdiklerinde yaşlı adamı hareketsiz gören yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.
112 ekiplerinin ilk müdahalesinde Necati Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ
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