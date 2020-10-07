Son dakika haber... Aliyev: "Sorun, Azerbaycan ile Ermenistan dışına çıkamaz" - Son Dakika

Son dakika haber... Aliyev: "Sorun, Azerbaycan ile Ermenistan dışına çıkamaz"

07.10.2020 17:53
Son dakika haber... Aliyev:

Edinilen son dakika gelişmesine göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırarak başka ülkeleri savaşa çekmeye çalıştığını belirterek, "Böyle bir yaklaşım kabul edilemez. Sorun, Azerbaycan ve Ermenistan dışına çıkamaz." dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırarak başka ülkeleri savaşa çekmeye çalıştığını belirterek, "Böyle bir yaklaşım kabul edilemez. Sorun, Azerbaycan ve Ermenistan dışına çıkamaz." dedi.

Aliyev, Rus 1 Kanalına verdiği röportajda, Ermenistan saldırıları nedeniyle Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde başlayan çatışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Azerbaycan ve Ermenistan'ın müzakere sürecini yeniden başlatması olasılığını değerlendiren Aliyev, bunun için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Dağlık Karabağ ile ilgili kararlarının uygulanması gerektiğini vurguladı.

Aliyev, "Ermenistan tarafı bu kararları uygulamıyor, görmezden geliyor ve süreci her şekilde dondurmaya çalışıyor. Ermenistan, BMGK'nin kararlarını uyguladığında ve işgal edilen topraklardan çekildiğinde, iki taraf kısa zamanda Kafkasya'da barışı sağlayacak anlaşmaya varabilir." değerlendirmesinde bulundu.

AGİT Minsk Grubu eş başkanları dahil uluslararası toplumun Dağlık Karabağ meselesine ilişkin statükonun kabul edilemez olduğu yönünde daha önce açıklama yaptıklarına dikkati çeken Aliyev, şöyle devam etti:

"Bu açıklamalar havada kalıyor. Bu yüzden pozisyonumuz uluslararası hukuk norm ve prensiplerine ve tarihi adalete dayalıdır. Ermenistan'ın pozisyonu ise tarihi yalan ve uluslararası hukuk ihlaline dayalıdır."

"Sorun, Azerbaycan ve Ermenistan dışına çıkamaz"

Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırarak, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) üye ülkeleri ve Avrupa ülkelerini savaşa çekmeye çalıştığına belirten Aliyev, "Böyle bir yaklaşım kabul edilemez. Sorun, Azerbaycan ve Ermenistan dışına çıkamaz." dedi.

Aliyev, meselenin Ermenistan topraklarıyla ilgili olmadığını vurgulayarak, "Ermenistan ordusunun saldırılarına rağmen, Ermenistan topraklarına saldırı düzenlemiyoruz, Ermenistan tarafına geçmiyoruz. Aslında bunun için tüm imkanlara sahibiz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye, Karabağ meselesi çözümünde yer alma hakkına sahip"

Karabağ'da askeri eylemlerin sonlandırılmasıyla müzakere sürecini yeniden başlatmaya hazır olduklarını dile getiren Aliyev, Türkiye'nin Karabağ meselesi çözüm sürecine dahil olabileceğini söyledi.

Aliyev, "Türkiye, büyük bir ülke ve Güney Kafkasya'daki komşumuz olarak, çatışmaların sona ermesi ardından ara buluculuk sürecinde yer alma hakkına sahip." diye konuştu.

Müzakere sürecinde yaklaşık 30 yıl herhangi bir sonuç elde edilmediğine de dikkati çeken Aliyev, şunları kaydetti:

"Bölgede olumlu etkileri olacak ve barışın sağlanması ve iş birliğinin geliştirilmesi için gerginliği azaltacak ülkeler önemli. Bu ülkelerin de Türkiye ve Rusya olduğunu düşünüyorum."

Cumhurbaşkanı, İlham Aliyev, Azerbaycan, Ermenistan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Aliyev: 'Sorun, Azerbaycan ile Ermenistan dışına çıkamaz' - Son Dakika

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