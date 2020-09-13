Alkollü kadın büfeyi dağıttı, kendisini engellemeye çalışan polislere saldırdı

Alkollü şahıs iki polis memurunu ısırarak yaraladı

İSTANBUL - Üsküdar'da 184 promil alkollü olduğu öğrenilen bir kadın şahıs adeta ortalığı birbirine kattı. Bir büfenin reyonlarını dağıtan şahıs, olay yerine gelen polislere de art arda küfürler etti, bir polisi sağ karın bölgesinden, başka bir polisi de el ve karın bölgesinden ısırarak yaraladı. Şahıs ayrıca polis memurlarının kendisini taciz ettiğini de iddia etti. Şahıs, işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Üsküdar'da Selimiye Mahallesi Harem Sahil Yolu Caddesinde bulunan Harem Otogarında 23.45 sıralarında yaşandı. Polis ekipleri kadına şiddet ihbarı üzerine olay yerine sevk edildi. Bir büfenin sahibi olan M.A.Z. isimli kişi, olayla ilgili olarak S.E. isimli kadın şahsın büfeye gelerek telefonla görüşmek için ankesörlü kart istediğini ve kendisinin de yardımcı olduğunu, daha sonra kadın şahsın kendisine yanlış arama yaptırdığını iddia ederek markette reyonlarda bulunan malzemeleri dağıttığını, zarar verdiğini, kendisine saldırdığını ve şikayetçi olduğunu belirtti. Polisler, işyeri karşısındaki bankta oturan kadın şahsın yanına geçerek kadına sorunun ne olduğu sordu. Kadının hal ve hareketlerinden alkollü olduğu anlaşılırken, kadın şahıs banktan kalkarak polislerin üzerine yürüdü. 184 promil alkollü olan kadın şahıs, polislere art arda küfür ve hakaretler etti, ayrıca tekme ve yumruklarla saldırmaya çalıştı. Polis memurları da şahsı engellemeye çalıştığı sırada, polis memuru M.Y. saldırgan şahıs tarafından sağ karın bölgesinden ısırılarak, diğer polis memuru S.C de el ve karın bölgesinden ısırılarak yaralandı.Ayrıca şahsın polislere "Sizi öldürdüklerinde seviniyorum" şeklinde küfür ve hakaret etmeye devam ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan kadın şahıs, polislerce Haydarpaşa Numune Hastanesine götürüldüğü esnada araç içinde de hakaret ve küfürlerine devam ettiği, elleri arkadan kelepçeli olan kadın şahsın araç içerisinde elini pantolonunun içine sokarak kendi kalçasını tırnaklamaya başladığını, hastanede araçtan indiği esnada ise kendisinin taciz edildiğini söylediği öğrenildi.

Şüpheli kadın şahıs S.E. hakkında M.A.Z. isimli şahsı yaralamasından dolayı "kasten yaralama", olaya müdahale eden görevlilere mukavemet etmesinden dolayı "Görevli Memura Mukavemetten" hakkında adli işlem yapıldı. Adli makamlara sevk edilen şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.