Son dakika haber... Alkollü mekanda kavga çıkaran çift gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Alkollü mekanda kavga çıkaran çift gözaltına alındı

16.07.2022 02:09
Son dakika haber... Alkollü mekanda kavga çıkaran çift gözaltına alındı

Gelen son dakika haberine göre Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, alkollü mekanda kavga çıkartan çift gözaltına alındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, alkollü mekanda kavga çıkartan çift gözaltına alındı.

Olay, saat 01.00 sıralarında, Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi Halkevi mevkiinde bulunan alkollü mekanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre mekanda tartışmaya başlayan çifti, yan masada bulunan başka bir müşteri uyardı. Bunun üzerine H.U. kendisini uyaran müşteriye yumrukla karşılık verdi. Çıkan kavgayı mekanın güvenlik görevlileri ayırırken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Cadde üzerinde bulunan ekipler hemen olay yerine geldi. Bu sırada H.U.'nun yanında bulunan ve tartıştığı kadın polise zorluk çıkardı. H.U. ile kadın gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Kocaeli, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Alkollü mekanda kavga çıkaran çift gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:56 Patnos Belediye Başkanı intihar etmek isteyen genci durdurdu
20:49 Kılıçdaroğlu, Merve Kavakçı'nın kızı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı! ABD'nin F-16 şartları sonrası CHP Lideri yeni iddialarda bulundu
20:18 Düşmanlara gözdağı! Binlerce vatandaş yeni bir 15 Temmuz yaşanmasın diye Saraçhane Meydanı'na yürüdü
20:09 Galatasaray'da hesap kimde oyunu! Muslera, Oliveira, Omar ve Nelsson kredi kartlarını çalışana verdi
19:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite mezunlarına KYK mesajı: Gençlerimizi faize kurban etmeyeceğiz
19:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan Saraçhane'de: 15 Temmuz'a darbe diyemeyenlerden milletin adamı olmaz
18:38 Hıncal Uluç iyileşiyor! 83 yaşındaki gazeteci karnından beslenmeye başladı
18:34 Kalbine pil takılan Christian Eriksen, İngiliz devine imzayı attı
17:55 3 gündür tuvalete çıkamıyordu! Tam 12 santimetre uzunluğunda... Adamın makatından çıkardılar
17:45 Yok böyle para! Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe şampiyon olamasa da kasasını doldurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2022 02:27:46. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Alkollü mekanda kavga çıkaran çift gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement