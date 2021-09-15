Son dakika haber! Alkollü şahsın polis ve sağlıkçılara uyku tepkisi - Son Dakika

Antalya'da aldığı alkolün etkisiyle kendinden geçen şahıs, turistlerin yoğun olduğu bölgede banktan düşüp yerde uyumaya başladı. Sağlık ve polis ekiplerinin yardım tekliflerine kabul etmeyen şahıs zorlu çıkartarak, yine bankta uyumaya devam etti.

Turizm kenti Antalya'da turist yoğunluğunun en fazla bulunduğu Cumhuriyet Caddesi üzerinde bir kişinin uzun süredir bank altında yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri isminin Serkan A. olduğu öğrenilen şahsı kendine getirmek için uzun uğraşlar verdi. Zaman zaman vatandaşların da katıldığı yardım tekliflerine Serkan A., bir yanıt vermedi. Ekiplerin ikna çabalarını ve Acar'ın yerde yattığı anları caddeden geçen turistler ve vatandaşlarda meraklı gözlerle izledi. Aldığı alkol nedeniyle yaklaşık 6 saattir bank üzerinde uyuduğu ve daha sonra düştüğü öğrenilen şahıs, tüm yardım çabalarına cevap vermedi.

"Sadece uyumak istedi"

Polis ve sağlık ekiplerine bazı anlarda sert tepki veren Serkan A., rahat bırakılmak istediğini ve sadece uyumak istediğini söyledi. Güçlükle konuşabilen Serkan A.'yı polis ve sağlık ekipleri sedyeye aldı ve ambulansla hastaneye götürmek istedi. Bir anda sedyede doğrulan Serkan A., ne hastaneye ne de başka bir yere gitmek istemediğini söyledi. Yaklaşık 1 saat ekipleri uğraştıran Serkan A., belediyenin bakım merkezine de gitmek istemedi. Serkan A., yatmaması bankta oturması gerektiği söylenilerek bölgede bırakıldı.

"Saatlerdir burada"

İşletme çalışanı Azad Demir, "Bu şahıs sabah dükkanı açmaya geldiğimizden beri burada yatıyor. Kaldırmaya çalıştık, ayağa kalkacak gibi değil. Sağlık ekiplerini aradık. Şikayetçiyiz her gün burada, geçen gün ileride yatıyordu, bugün buraya geldi. Turistler rahatsız biz rahatsızız. Görüntü kötü" dedi. - ANTALYA