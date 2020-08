Son dakika haber... Alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi - Son Dakika

E...:

GİDİN ARTIK GİDİN TALAN ETTİNİZ HER YERİ NE TRAFİK BIRAKTINIZ NE ÇEVRE HER YERİ BİRBİRİNE KATTINIZ HER SENE BU GELENLER YÜZÜNDEN KAÇ TANE CAN GİTİİ YETTİ CANIMIZA ARTIK