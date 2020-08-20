Son dakika haber... Alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi - Son Dakika

Son dakika haber... Alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi

Son dakika 3. sayfa haberi: Balıkesir'de alkollü olduğu iddia edilen sürücü, ortalığı savaş alınana çevirdi.

Son dakika haber... Alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi, System.String[]

Balıkesir'de alkollü olduğu iddia edilen sürücü, ortalığı savaş alınana çevirdi. 3 aracın bir birine çarpmasına sebep olan sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Balıkesir'in Ayvalık ilçe merkezi Sarımsaklı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. yönetimindeki 45 ABM 338 plakalı özel otomobil, Çamlık Camii önünde bir anda şerit değiştirerek, karşı yönden gelen Ümit Savaş'ın kullandığı 10 BFK 53 plakalı özel otomobile çarptı. O sırada arkadan seyreden H.K. yönetimindeki 10 BCB 34 panelvan da Ümit Savaş'ın otomobiline çarptı. Aniden şerit değiştirerek kazaya sebep olduğu belirtilen ve alkollü olduğu iddia edilen M.K. yaralanarak olay yerine gelen bir ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anını anlatan Ümit Savaş, "Kendi şeridimde yoluma devam ediyordum. Karşı şeritten benim şeridime süratle giren arkadaş, önce yol kenarındaki duvara gider gibi oldu. Ondan sonrada fren bile yapmadan direkt olarak içinde bulunduğum otomobilime çarptı. Çarpmanın etkisiyle hemen arkadan seyreden diğer araçta otomobilime vurdu" dedi.

Kazaya karışan sürücülerden H.K. ise diş ağrısı tutan eşi Perihan Kaya'yı hastaneye acil servise götürürken kazanın meydana geldiğini kaydetti. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BALIKESİR

Balıkesir, Ayvalık, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 09:00

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi - Son Dakika
YORUMLAR (1)
  • E...: GİDİN ARTIK GİDİN TALAN ETTİNİZ HER YERİ NE TRAFİK BIRAKTINIZ NE ÇEVRE HER YERİ BİRBİRİNE KATTINIZ HER SENE BU GELENLER YÜZÜNDEN KAÇ TANE CAN GİTİİ YETTİ CANIMIZA ARTIK Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

Son Dakika

Tatilini Türkiye'de geçiren Juventus'lu Costa, yemek yediği mekanda garsonlara 1200 lira bahşiş verdi Son dakika: Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarını artırdı: Piyasadan 17 milyar TL ve 8,5 milyar dolar çekilecek Adı birçok ünlü isimle anılan Demet Özdemir'den Murat Boz'la aşk yaşadığı iddiasına cevap Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı İmamoğlu'nu eleştirdi: İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik Son Dakika: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, MHK üyeleri ile birlikte istifa etti Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Eşini öldürdükten sonra kayıplara karışmıştı! Otostop çekerken yakayı ele verdi Beşiktaş ile anlaşan Welinton, imza atmadan takım yemeğine katıldı Fren yerine gaza bastı, iş yeri önünde oturan kişiye çarptı "Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı 12 kişiyi öldüren seri katile rekor ceza isteniyor! İddianamedeki detaylar kan dondurdu Son Dakika: Güleda Cankel'i öldüren Zafer Pehlivan'a ömür boyu hapis cezası verildi Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı Erdoğan'ın açıklayacağı müjde Yunanistan'ı telaşa soktu: İsrail'in servis ettiği uydu görüntülerine sarıldılar 110 bin lira parayı polise teslim eden işçinin borcunu, sanatçılar ödeyecek
Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor         
12:23
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler         
12:21
Kaçak elektrik kullanan vatandaşlar, ekipleri içeri almadı Kaçak elektrik kullanan vatandaşlar, ekipleri içeri almadı         
12:02
Koltuğunu sağlamlaştıran rektör, ilk iş olarak rakibinin istifasını aldı Koltuğunu sağlamlaştıran rektör, ilk iş olarak rakibinin istifasını aldı         
11:56
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi         
11:52
Tasarımcı Emre Erdemoğlu'nun defilesinde Murat Dalkılıç rüzgarı Tasarımcı Emre Erdemoğlu'nun defilesinde Murat Dalkılıç rüzgarı         
11:42
Konut fiyatlarının en çok değerlendiği iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu Konut fiyatlarının en çok değerlendiği iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu         
11:26
YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı         
11:18
Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
11:14
Özgecan ve Münevver gibi olmak istemiyor! Saplantılı aşığın 7 yıldır yaşattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı Özgecan ve Münevver gibi olmak istemiyor! Saplantılı aşığın 7 yıldır yaşattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
11:13
TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak         
11:12
Son Dakika: Maske takmayan kadını gözaltına alırken darp eden 2 polis görevden uzaklaştırıldı Son Dakika: Maske takmayan kadını gözaltına alırken darp eden 2 polis görevden uzaklaştırıldı         
10:59
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti         
10:54
Sergen Yalçın'dan Papiss Cisse'ye acil çağrı: Acele et, bana lazımsın Sergen Yalçın'dan Papiss Cisse'ye acil çağrı: Acele et, bana lazımsın         
10:40
Sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşan Hadise'nin 9 ay önce söyledikleri gündem oldu Sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşan Hadise'nin 9 ay önce söyledikleri gündem oldu         
10:03
Doğuma giden kadına uygulama noktasında polis memuru doğum yaptırdı Doğuma giden kadına uygulama noktasında polis memuru doğum yaptırdı         
09:53
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi         
09:46
Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı         
08:45
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili bir çıkış daha: Çok iyi ilişkilerimiz var Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili bir çıkış daha: Çok iyi ilişkilerimiz var         
08:30
Ebru Gündeş'in sattığı iddia edilen atına ne olduğu ortaya çıktı Ebru Gündeş'in sattığı iddia edilen atına ne olduğu ortaya çıktı         
08:26
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu         
08:04
Dokunulmazlık oyununda yarışan Eray, yaptığı yemekle jürilere zor anlar yaşattı Dokunulmazlık oyununda yarışan Eray, yaptığı yemekle jürilere zor anlar yaşattı         
07:22
İncir çekirdeğini doldurmayacak sebepten komşu çocuğunu dövdü! Yürek burkan anlar kamerada İncir çekirdeğini doldurmayacak sebepten komşu çocuğunu dövdü! Yürek burkan anlar kamerada         
00:25
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı         
00:10
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı         
23:22
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti         
22:26
Fenomen Hanife Gürdal, dudak dolgusu yaptırdı Fenomen Hanife Gürdal, dudak dolgusu yaptırdı         
19:45
İki saldırgan, sokak ortasında bir genci önce darbetti ardından silahla vurarak öldürdü İki saldırgan, sokak ortasında bir genci önce darbetti ardından silahla vurarak öldürdü         
19:41
18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı 18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı         
19:37
ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti         
18:07
Türkiye'nin doğusuyla batısını bağlayacak Ankara-Niğde Otoyolu'nda Bakan Karaismailoğlu incelemede bulundu Türkiye'nin doğusuyla batısını bağlayacak Ankara-Niğde Otoyolu'nda Bakan Karaismailoğlu incelemede bulundu         
17:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2020 15:14:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei