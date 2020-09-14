Son dakika haber... Alkollü sürücünün çarptığı polis memuru hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haber... Alkollü sürücünün çarptığı polis memuru hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan polis memuru Ali Kaya (35), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Son dakika haber... Alkollü sürücünün çarptığı polis memuru hayatını kaybetti, System.String[]

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan polis memuru Ali Kaya (35), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Yapılan kontrolde otomobil sürücüsünün 0.93 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, akşam saatlerinde Kartalkaya Bulvarı'nda meydana geldi. Mehmet Turhan (19) yönetimindeki 02 EG 125 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ali Kaya'ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle polis memuru Ali Kaya yola savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Durumu ağır olan Kaya, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Pazarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviye alınan Kaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Öte yandan, yapılan kontrolde 0.93 promil alkollü olduğu saptanan otomobilin sürücüsü Mehmet Turhan ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


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Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 00:23 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Alkollü sürücünün çarptığı polis memuru hayatını kaybetti - Son Dakika

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