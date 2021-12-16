Üye Girişi
Son dakika haber... Alkollü sürücünün ölümüne neden olduğu garsonun son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Son dakika haber... Alkollü sürücünün ölümüne neden olduğu garsonun son görüntüleri ortaya çıktı

16.12.2021 21:32

Son dakika haberine göre Alkollü sürücünün ölümüne neden olduğu garsonun son görüntüleri ortaya çıktı Alkollü sürücünün çarptığı garson hayatını kaybetti Mehmet Adanır'ın ailesi ve iş arkadaşları sürücünün hak ettiği cezayı almasını istiyor Adana'da alkollü bir sürücü, motosikletiyle işten çıkıp evine giden garson...

Alkollü sürücünün ölümüne neden olduğu garsonun son görüntüleri ortaya çıktı

Alkollü sürücünün çarptığı garson hayatını kaybetti

Mehmet Adanır'ın ailesi ve iş arkadaşları sürücünün hak ettiği cezayı almasını istiyor

ADANA - Adana'da alkollü bir sürücü, motosikletiyle işten çıkıp evine giden garson Mehmet Adanır'a çarparak ölümüne neden oldu. Adanır'ın ailesi ve iş arkadaşları sürücünün hak ettiği cezayı almasını isterken garsonun kebapçıda görev yaptığı alan hizmete kapatılıp fotoğraflarıyla ve karanfille donatıldı.

Kaza, 7 Aralık gecesi merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi Hacı Sabancı Bulvarı'nda meydana geldi. Bir kebapçıda garsonluk yapan Mehmet Adanır (31), işten çıkıp evine gitmek için 01 AHJ 817 plakalı motosikletine bindi. Hacı Sabancı Bulvarı'na geldiğinde ise Ö.A. yönetimindeki 01 NM 163 plakalı otomobil, Adanır'ın kullandığı motosiklete çarptı. Otomobilin önünde yaklaşık 40 metre sürüklenen Adanır, daha sonra savrularak kaldırımın bordür taşlarına çarptı.

Olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Adanır, geçen Pazartesi günü hayatını kaybetti.

Öte yandan kaza yerinde polisin gözaltına aldığı sürücü Ö.A.'nın ise 0,60 promil alkollü olduğu belirlendi.

Mehmet Adanır, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mezarlığı'nda defnedilirken sürücü Ö.A. ise cezaevine gönderildi.

İş arkadaşları unutmadı

Mehmet Adanır'ın çalıştığı kebapçıda ise iş arkadaşları, genç adamı unutmayarak görev yaptığı alanı hizmete kapatıp fotoğraflarıyla ve karanfille süsledi.

Mehmet Adanır'ın son iş günündeki güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Öğle saatlerinde her şeyden habersiz çalışan Adanır'ın gece ise kazadan 3 dakika önce işten çıkıp motosikletine bindiği, kaskını takıp evine doğru gittiği görüldü.

Gazetecilere konuşan Adanır ailesinin akrabası Mehmet Fikri Aykal, "Mehmet, akşam iş çıkışı motosikletle kaza yapıyor. Arkadan bir araba vuruyor. Şoför de alkollüymüş. Çarpan kişi ilk başta ev hapsindeydi ama yeğenim vefat edince cezaevine göndermişler. Ne gerekiyorsa avukatımızın yapacağından eminim" diye konuştu.

Mehmet Adanır'ın çalıştığı kebapçının sahibi Uğur Aydın ise sürücünün hak ettiği cezayı almasını istediğini söyledi. Aydın, "4 yıldır ağabey kardeş gibiydik. Şuan burada kimsenin ne yüzü gülüyor, ne de çalışma isteği var. Pazartesi günü burada dünyanın sonu gibiydi. Benim şuan durduğum yer Mehmet Adanır'ın çalıştığı yerdi. Buraya da Mehmet Adanır köşesi ismini vereceğiz. Onun adını yaşatacağız. Kazayı yapan sürücünün hak ettiği cezayı almasını istiyoruz. Mehmet'i tanıyıp da sevmeyen yoktu" ifadelerini kullandı.

Son dakika haber... Alkollü sürücünün ölümüne neden olduğu garsonun son görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haber... Alkollü sürücünün ölümüne neden olduğu garsonun son görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haber... Alkollü sürücünün ölümüne neden olduğu garsonun son görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haber... Alkollü sürücünün ölümüne neden olduğu garsonun son görüntüleri ortaya çıktı

Adana Yüregir, Aralık, Adana, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Alkollü sürücünün ölümüne neden olduğu garsonun son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
21:23 Sevgilisini trafik kazasında kaybeden Gülçin Ergül'ün eski dostu Cemre Kemer, paylaşımları sebebiyle tepki çekti
20:56 Sahte içki sebebiyle son 4 günde 29 kişi yaşamını yitirdi
20:45 Bakan Nureddin Nebati'den asgari ücret açıklaması: 16 kilo daha fazla et alınabilir
20:33 Son Dakika! A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
20:24 Bakan Nebati'nin kardeşinin faiz kararını bilmesine Akşener'den sert tepki: Yapılan iş suçtur
19:56 Son Dakika! Türkiye'de 16 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 167 kişi vefat etti, 18 bin 100 yeni vaka tespit edildi
19:53 Boş arazide silah ve bıçak darbeleriyle öldürülmüş ceset bulundu
19:32 Galatasaray yönetiminde yaşanan istifalara Burak Elmas'tan çarpıcı açıklama
19:24 GPS cihazıyla takip ettiği doktor kızını öldüren babaya müebbet hapis cezası
19:09 Karagümrük, ligin gözde hocası Farioli ile yolları resmen ayırdı
Müge Anlı'nın bir rakibi daha gitti! Ece Üner'in programı ekranlara veda ediyor Müge Anlı'nın bir rakibi daha gitti! Ece Üner'in programı ekranlara veda ediyor         
21:26
Wanda yine gündem oldu! İç çamaşırsız pozuyla Instagram'ı salladı Wanda yine gündem oldu! İç çamaşırsız pozuyla Instagram'ı salladı         
17:38
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverene yönelik müjde: Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverene yönelik müjde: Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz         
15:52
Bill Gates'in Microsoft çalışanlarına ödediği maaşları görenler gözlerine inanamıyor! Bill Gates'in Microsoft çalışanlarına ödediği maaşları görenler gözlerine inanamıyor!         
15:12
Avrupa devleri Galatasaray'ın kapısına dayandı! Avrupa devleri Galatasaray'ın kapısına dayandı!         
14:40
Sezer Öztürk'e, 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı Sezer Öztürk'e, 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı         
14:06
Otomobilini satmaya götüren vatandaş, öğrendiği gerçekle büyük bir yıkım yaşadı Otomobilini satmaya götüren vatandaş, öğrendiği gerçekle büyük bir yıkım yaşadı         
13:14
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek         
12:37
Öldürdüğü kişinin yüzüğünü parmağına takmış Öldürdüğü kişinin yüzüğünü parmağına takmış         
12:10
ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı         
12:05
Bu iddia ortalık karıştırır! Babacan ve Davutoğlu, Lütfi Elvan'a parti teklifinde bulundu Bu iddia ortalık karıştırır! Babacan ve Davutoğlu, Lütfi Elvan'a parti teklifinde bulundu         
11:57
'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz! 'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz!         
10:18
Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti         
09:46
Son dakika: Meteoroloji'den ilk karın yağdığı İstanbul için önemli uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den sonra çok daha etkili olacak Son dakika: Meteoroloji'den ilk karın yağdığı İstanbul için önemli uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den sonra çok daha etkili olacak         
08:01
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı         
11:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 21:38:42. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Alkollü sürücünün ölümüne neden olduğu garsonun son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement