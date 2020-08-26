Son dakika haber... Alkollü ve ehliyetsiz sürücünün çarptığı kadın öldü - Son Dakika

Alkollü ve ehliyetsiz sürücünün çarptığı kadın öldü

Kaçan sürücü olay yerinde düşürdüğü plakası sayesinde yakalandı

Oğluyla brlikte köpeğini gezdirmeye çıkan kadın kaza kurbanı oldu

ANTALYA - Antalya'da oğluyla köpek gezdirmeye çıkan 58 yaşındaki kadın karşıdan karşıya geçerken, ehliyetsiz ve alkollü olduğu iddia edilen sürücünün otomobiliyle çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaçan sürücü ise düşürdüğü plaka sayesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece saat 23.00 sıralarında Kepez ilçesi Şafak Mahallesi Şehit Binbaşı Erdoğan Özdemir Caddesi üzerinde meydana geldi.

31 yaşındaki oğlu Gürkan Bulut ile köpeklerini gezdiren 58 yaşındaki Ayşe Bulut'a, yolun karşısına geçerken, Burak R.T idaresindeki 07 AHJ 100 plakalı otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza yerinden kaçan sürücü düşürdüğü plakası nedeniyle kısa sürede yakalandı.

Polis ekipleri tarafından sürücüye yapılan alkol testinde 1,20 promil alkollü ve ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ayşe Bulut'un cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsinin ardından Bulut'un cenazesi eşi Ali İhsan, oğulları Gürkan ve Gökhan Bulut ile yakınları tarafından alındı. Bulut'un cenazesi Gündoğmuş'un Güneycik Mahallesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Eşinin cenazesini alan Ali İhsan Bulut," Ben evde akşam yatıyordum. Otomobil çarpmış gitmiş, savurmuş. Alkollüymüş. Hızlı gelmiş geçerken eşime çarpmış."dedi.