Son dakika haber | Alman ekonomisi birinci çeyrekte yüzde 0,2 büyürken, savaşın veriler üzerindeki etkisi artıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Alman ekonomisi birinci çeyrekte yüzde 0,2 büyürken, savaşın veriler üzerindeki etkisi artıyor

29.04.2022 14:13
Son dakika haber | Alman ekonomisi birinci çeyrekte yüzde 0,2 büyürken, savaşın veriler üzerindeki etkisi artıyor

Edinilen son dakika haberine göre Almanya ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının devam etmesi ve Rusya-Ukrayna savaşına rağmen yılın birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 büyüme kaydetti.

Almanya ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının devam etmesi ve Rusya- Ukrayna savaşına rağmen yılın birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 büyüme kaydetti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) öncü verilerine göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), bu yılın birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 büyüdü.

Piyasa beklentisi Avrupa'nın en büyük ve dünyanın dördüncü ekonomisinin yüzde 0,1 büyümesi yönündeydi.

Böylece, ilk çeyrekteki yüzde 0,2'lük büyümenin ardından Alman ekonomisi teknik olarak resesyona girmemiş oldu. Ekonomi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,3 küçülmüştü.

Çeyreklik bazda büyümeye olumlu katkı yatırımlardan geldi. Birinci çeyrekte net ihracat büyümeyi yavaşlattı.

Birinci çeyrekte takvim etkisinden arındırılmış yıllık GSYH artışı ise yüzde 3,7 oldu.

Öte yandan, Rusya-Ukrayna savaşının sonuçları ve Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırımları konusundaki belirsizlik yüksek kalırken, artan enerji ve hammadde fiyatları nedeniyle yüksek enflasyon, şirketler ve tüketiciler için bir yük oluşturmaya devam ediyor.

Destatis açıklamasında, "Ukrayna'daki savaşın ekonomik sonuçlarının, Şubat ayının sonundan bu yana kısa vadeli büyüme üzerinde artan bir etkisi oldu." ifadesini kullandı.

Alman hükümeti, 27 Nisan'da 2022 için daha önce yüzde 3,6 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini Rusya-Ukrayna savaşının olumsuz etkilerinden dolayı bu yıl ikinci kez aşağı yönlü revize ederek yüzde 2,2'ye çekmişti.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, söz konusu aşağı yönlü revizenin Rusya'ya karşı AB tarafından enerji ambargosu uygulanmasını varsaymadığını aktararak, Moskova'ya karşı söz konusu ambargonun uygulanması halinde Alman ekonomisinin resesyona gireceğini belirtmişti.

Yılın başında Almanya'da Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasıyla özel tüketimin önemli ölçüde artması ve böylece ekonominin hızlı toparlanması beklenirken, bu beklentinin yüksek enflasyon nedeniyle sona erdiği belirtiliyor.

Ülkede Nisan'da enflasyon yüzde 7,4'e yükselerek 1981'den beri en yüksek seviyeye çıkmıştı.

Bu arada, yüksek enflasyon Almanya'da tüketicinin alma isteğini şimdiden olumsuz etkilemeye başladı. Ülkede martta bu ay için eksi 15,7 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, Rusya-Ukrayna savaşı ve yüksek enflasyonun etkisiyle mayıs ayı için 10,8 puan azalarak eksi 26,5 puana geriledi.

YORUMLAR
500
Almanya'da enflasyon son 41 yılın zirvesinde Almanya'da enflasyon son 41 yılın zirvesinde Son Dakika | Alman hükümeti, 2022 büyüme tahminini Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle yüzde 2,2'ye düşürdü Son Dakika | Alman hükümeti, 2022 büyüme tahminini Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle yüzde 2,2'ye düşürdü

Enflasyon, Almanya, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Alman ekonomisi birinci çeyrekte yüzde 0,2 büyürken, savaşın veriler üzerindeki etkisi artıyor - Son Dakika


Son Dakika
14:15 Tuzla'da büyük yangın görüntülendi: İşte vernik fabrikasındaki büyük patlama anı
14:08 Tuzla'daki fabrikada patlama sonrası büyük yangın: Dumanlar diğer ilçelerden bile görünüyor, 3 çalışana ulaşılamadı
13:59 Küçükçekmece'de İETT otobüsü zincirleme kazaya karıştı: 14 yaralı
13:53 Yalnız Kurt dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Sınırı geçen Altay nelerle karşılaşacak?
13:48 İtalyan ekibi Torino'dan Beşiktaş'a resmi teklif! Rıdvan Yılmaz için önerilen ücret dudak uçuklattı
13:44 Dere kenarındaki cesedin gizemi çözüldü: Şüphelinin evinde kanlı giysiler bulundu
13:28 TFF, Süper Lig'de yeni sezonun başlangıç ve bitiş tarihini açıkladı
13:24 İSKİ'den Bakan Varank'a yanıt: 400 bin değil 30 bin abonenin suyu kesik
13:18 Bu akşam Kasaba Doktoru'nda neler yaşanacak? Leyla hastaneden ayrılacak mı?
13:14 Esra Erol, canlı yayına çıkmak istemeyen konuğunun yanına çıplak ayakla koştu! Görenler dönüp bir daha baktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 14:26:33. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Alman ekonomisi birinci çeyrekte yüzde 0,2 büyürken, savaşın veriler üzerindeki etkisi artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement