Almanya'nın Düsseldorf kenti yakınlarındaki Dormagen beldesinde Alman Gençlik Dairesi (Jugendamt) tarafından iki çocuğu ellerinden alınan Altınkaya ailesi, mahkeme kararıyla evlatlarının velayetine tekrar kavuştu.

Ailenin avukatı Fatih Zingal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Altınkaya ailesinin davasıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandığını söyledi.

Zingal, "Çocukların babası Sertan Altınkaya şu an itibarıyla, çocuklarını ve eşini almak üzere yola çıkmış durumda. Birazdan inşallah aile hep birlikte kendi evlerine dönecek. Bu süreçte aileyi ve bizleri destekleyen herkese en kalbi duygularımla teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Birlikten güç doğduğunu vurgulayan Zingal, şöyle konuştu:

"Bu olay cereyan ettiğinde tüm toplumumuz ve kamuoyu çok büyük hassasiyet gösterip aileye destek verdi. Aynı zamanda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan gelen destek de çok önemliydi. Birlikte neler başarabileceğimize böylece şahit olduk. Bundan sonra da yaşanan haksızlıklara karşı aynı şekilde birlik beraberlikle hareket etmek gerektiğini söylüyorum. Bu toplumsal hareketin devamını dilerim."

Zingal, ailenin çocuklarına kesinlikle hiçbir şiddet uygulamadığını belirterek, "Tüm baskılara rağmen aile ifadesinden vazgeçmedi ve şiddet uygulamadığını üstüne basa basa söyledi. Kamuoyu önünde yaşanan zor bir süreçti aile için ve çok çetin geçti. Buna rağmen aile duruşundan vazgeçmedi, bunu takdir ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Olay

Alman Gençlik Dairesi, haziranda, 1,5 yaşındaki çocukları Yakup Cemal ile 5 yaşındaki Kuzey'i, darbettikleri gerekçesiyle Altınkaya ailesinin elinden alarak, koruyucu aileye vermişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, duruma ilişkin yaptığı açıklamada, tüm imkanlarla ailenin yanında olduklarını ve hukuki süreci takip ettiklerini bildirmişti.

Gençlik Dairesinin bu kararı, Dormagen ve çevresinde yaşayan binlerce kişi tarafından tepkiyle karşılanmış, sokağa çıkan çevre sakinleri uygulamayı protesto edip, haksız yere çocukları ellerinden alınan ailelere destek vermişti.