Son dakika haber! Alman turist, otel odasında ölü bulundu - Son Dakika
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Son dakika haber! Alman turist, otel odasında ölü bulundu

02.05.2022 15:19
Son dakika haber! Alman turist, otel odasında ölü bulundu

Son dakika haber: AYDIN'ın Kuşadası ilçesine, bir süre önce turist olarak gelen Alman Fombank Manuela Diana (50), 3 gün önce giriş yaptığı otelin odasında ölü bulundu.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesine, bir süre önce turist olarak gelen Alman Fombank Manuela Diana (50), 3 gün önce giriş yaptığı otelin odasında ölü bulundu. Vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmayan, kalp krizi şüphesi üzerinde durulan Diana'nın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Olay, dün gece Yavansu Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Otel personeli bir odadan gelen koku üzerine, durumu sağlık ekipleri ve polise bildirdi. Odaya giren ekipler, bir kadının yerde hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği anlaşıldı. Cesedin Türkiye'ye bir süre önce Almanya'dan turist olarak gelen ve 3 gün önce otele giriş yapan Fombank Manuela Diana olduğu belirlendi. Diana'nın vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadığı bildirilirken, ekiplerin kalp krizi şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi. Diana'nın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacağı bildirildi.


Son dakika haber! Alman turist, otel odasında ölü bulundu
Son dakika haber! Alman turist, otel odasında ölü bulundu
Son dakika haber! Alman turist, otel odasında ölü bulundu
Son dakika haber! Alman turist, otel odasında ölü bulundu
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Kalp Krizi, Kuşadası, turist, Alman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Alman turist, otel odasında ölü bulundu - Son Dakika


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