Almanya'da resmi olmayan bir ankete göre halkın çoğunluğu, ülkede Eylül ayında yapılacak genel seçimlerde başbakan adayı olacağını açıklayan Bavyera Eyalet Başkanı Markus Söder'in, mevcut Başbakan Angela Merkel'in ardından yeni Başbakan olmasını destekliyor.

Almanya'nın Bavyera eyaleti ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Başkanı Markus Söder, 26 Eylül'de Almanya'da yapılacak genel seçimlerde Hristiyan Birlik Partileri olan Hristiyan Demokrat Parti (CDU) ve CSU'nun Başbakan adayı olacağını açıklamıştı. Civey Araştırma Enstitüsü tarafından yerel bir gazete adına yapılan ve resmi olmayan bir ankete göre, Alman halkının yüzde 58'i Söder'in, mevcut Başbakan Angela Merkel'in ardından yeni Başbakan olmasını destekliyor. Anket sonuçlarına göre, halkın yüzde 30'u Söder'in yeni Başbakan olmasına sıcak bakmazken, yüzde 12'si ise kararsız.

Muhafazakar bloktan alınan bilgilere göre de Söder'i destekleyen 'hatırı sayılır bir kitle' bulunuyor. CDU/ CSU destekçilerinin yüzde 86'sı Söder'i desteklerken, Yeşil Parti destekçilerinin yaklaşık yüzde 50'si, Sosyal Demokrat (SPD) seçmenlerinin ise yüzde 47'si Söder'in aday olma isteğini 'olumlu' olarak değerlendiriyor.

Söder, Merkel'in yerine aday olacağını ilk kez 11 Nisan'da duyurmuştu

Söder, Merkel'in yerine aday olacağını kamuoyuna ilk kez 11 Nisan'da açıklamıştı. Hristiyan Birlik Partileri parlamento grubunun kapalı toplantısında konuşan Söder, "Başbakanlık için adayım" ifadelerini kullanmış, CDU'nun kendisini desteklemesi halinde Başbakanlık için hazır olacağını belirtmişti. CDU lideri Armin Laschet ile görüştüğünü de belirten Söder, CDU'nun kendisini aday olarak istememesi halinde ise buna gücenmeyeceğini ve birlikte çalışmaya devam edebileceklerini ifade etmişti. - BERLİN