Son dakika haber... Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı 2019 Raporu'nda "terör örgütü PKK" vurgusu - Son Dakika

Son dakika haber... Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı 2019 Raporu'nda "terör örgütü PKK" vurgusu

Son dakika haberleri... Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı 2019 Raporu'na terör örgütü PKK'nın ülkede 14 bin 500 üyesi bulunuyor ve örgüt 16 milyon avro yardım ve haraç topluyor.

Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı 2019 Raporu'na terör örgütü PKK'nın ülkede 14 bin 500 üyesi bulunuyor ve örgüt 16 milyon avro yardım ve haraç topluyor.

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Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı 2019 Raporu'nda terör örgütü PKK'nın ülke içindeki faaliyetleri, topladığı haraç ve üye sayısı önemli yer tuttu.

Rapor, İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve Anayasayı Koruma Teşkilat Başkanı Thomas Haldenwang tarafından Berlin'de düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna açıklandı.

Raporun 236 ila 250'nci sayfalarında, terör örgütü PKK'nın Almanya'daki faaliyetlerine işaret edilerek, PKK'nın ülkede 14 bin 500 üyesi bulunduğu ve 16 milyon avro yardım, haraç topladığı vurgulandı.

Terör örgütü PKK'nın Almanya'daki en büyük yabancı aşırılık yanlısı grup olmaya devam ettiği belirtilen raporda, üyelerinin yurt dışındaki terörist liderlerinden talimatlar almaları durumunda şiddetli saldırılar gerçekleştirebileceği konusundaki uyarıya yer verildi.

Raporda, 2013'ten bu yana Almanya'dan PKK'ya katılmak üzere 270 kişinin Türkiye, kuzey Irak ve Suriye'nin kuzeyine gittiği aktarılarak, bunlardan 23'ünün öldüğü ve 135'inin ise Almanya'ya geri döndüğü kaydedildi.

Almanya'dan PKK'ya katılmak üzere gidenlerin, Almanya'da aşırı solcularla irtibatlarının bulunduğuna dikkat çekildi.

Raporda, PKK'nın Avrupa'da 25 milyon avro, Almanya'da ise 16 milyon avro yardım ve haraç toplandığı bilgisi paylaşıldı.

Almanya için en büyük tehdit aşırı sağ

Bunun yanında, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Almanya için en büyük tehdidin aşırı sağ olduğunu söyledi.

Seehofer, "Almanya için en büyük tehdit aşırı sağdır ve bu değişmemiştir." dedi.

İçişleri Bakanı Seehofer, kendi hükümetleri haricinde hiçbir hükümetin aşırı sağ tehdidine karşı güçlü bir mücadele planı olmadığını savundu.

Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Haldenwang, aşırı sağın Almanya demokrasisi için en büyük tehdidi oluşturduğunu vurgulayarak, "Aşırı solcuları, radikallerin yüksek tehdidini de gözden kaçırmamalıyız." ifadesini kullandı.

Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı 2019 raporunda, Almanya'da tespit edilen 32 bin 80 aşırı sağcının 13 binin şiddet yanlısı oldukları kaydedildi.

Raporda, 2018'de 19 bin olan aşırı sağ saikli suçların 2019'da 21 bin 290'a çıktığı kaydedildi.

Süleyman Soylu, Almanya, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 15:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı 2019 Raporu'nda 'terör örgütü PKK' vurgusu - Son Dakika
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