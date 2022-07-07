Son dakika haber | Almanya Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi Başkanlığına Ferda Ataman seçildi - Son Dakika
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Son dakika haber | Almanya Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi Başkanlığına Ferda Ataman seçildi

07.07.2022 23:57
Son dakika haber | Almanya Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi Başkanlığına Ferda Ataman seçildi

Edinilen son dakika haberine göre Alman hükümetinin Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi Başkanlığı'na Ferda Ataman getirildi.

Alman hükümetinin Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi Başkanlığı'na Ferda Ataman getirildi.

Federal Meclis'te yapılan oylamada, gazeteci-yazar Ferda Ataman 668 oyun 376'sını alarak Alman hükümetinin Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi Başkanı oldu.

Ataman, Aile Bakanlığı'nın önerisi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından aday gösterilmişti.

Ferda Ataman 2013'ten 2016'ya kadar göç, uyum, kültürel çeşitlilik ve iltica alanlarında bilimsel araştırmalar ve veriler yayınlayan Uyum İçin Medya Servisi kurumunda görev yapmıştı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Almanya Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi Başkanlığına Ferda Ataman seçildi - Son Dakika

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