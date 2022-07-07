Ferda Ataman 2013'ten 2016'ya kadar göç, uyum, kültürel çeşitlilik ve iltica alanlarında bilimsel araştırmalar ve veriler yayınlayan Uyum İçin Medya Servisi kurumunda görev yapmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Almanya Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi Başkanlığına Ferda Ataman seçildi - Son Dakika

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