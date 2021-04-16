Almanya Başbakanı Merkel, yoğun bakımdaki doktorların "yardım" çağrılarının duyulmasını istedi - Son Dakika

Almanya Başbakanı Merkel, yoğun bakımdaki doktorların "yardım" çağrılarının duyulmasını istedi

16.04.2021 12:17

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip koronavirüs (Kovi-19) salgınının üçüncü dalgasında yoğun bakım doktorlarının ardı ardına yaptıkları yardım çağrılarına kulak verilmesini talep etti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip koronavirüs (Kovi-19) salgınının üçüncü dalgasında yoğun bakım doktorlarının ardı ardına yaptıkları yardım çağrılarına kulak verilmesini talep etti.

Kovid-19 salgınıyla mücadelede alınan tedbirlerin sertleştirmesini öngören Enfeksiyon Koruma Yasası'nda değişiklik yapılmasına ilişkin yasa tasarısı, Federal Meclis'te görüşülmeye başlandı.

Başbakan Merkel, burada yaptığı konuşmada, salgındaki üçüncü dalganın frenlenmesi ve vaka sayılarının artmasının durdurulması gerektiğini söyledi.

Bu konuda gerekli tedbirlerin alınmasını isteyen Merkel, durumun çok ciddi olduğunu vurguladı.

Merkel, Robert Koch Enstitüsünce açıklanan rakamların ve yoğun bakım servislerdeki durumun üçüncü dalganın ülkede hakim olduğunu gösterdiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Yoğun bakım doktorları ardı ardına yardım çağrıları yapıyor. Bu acil çağrılarını duymazdan gelirsek, biz kimiz? Doktorları ve hemşireleri yalnız bırakamayız. En iyi tıp sanatı ve en özverili çabayla bile bu üçüncü dalgada virüse karşı mücadeleyi tek başlarına kazanamazlar. Onların bizim desteğimize ihtiyacı var."

"Virüs, yarım yamalak davranmayı affetmez"

Salgınla mücadelede ülke genelinde aynı kuralların geçerli olması ve haftalık 100 bin kişide vaka sayısının 100'ü aştığı bölgelerde "acil fren" uygulamasına geçilmesi gerektiğini vurgulayan Şansölye Merkel, yasa tasarısında sert tedbirlerin yer aldığının bilincinde olduğunu kaydetti.

Merkel, yasa tasarısında yer alan ve büyük tepki çeken gece dışarı çıkma kısıtlamasını da savunarak, bunun yeni bir buluş olmadığını, başka ülkelerin ve Almanya'da bazı eyaletlerin daha önce bu tedbiri uyguladığını anımsattı.

Virüsle kararlılıkla mücadele edilmesini ve yasa tasarısının hızlı şekilde Meclis'ten geçmesini isteyen Merkel, "Virüs yarım yamalak davranmayı affetmez, sadece her şeyi zorlaştırır. Virüs tereddüt etmeyi affetmez, sadece her şeyi daha da uzatır. Virüs kendisiyle pazarlık yaptırmaz, sadece tek bir dili anlıyor, kararlılık dilini." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Merkel, salgının ilk dalgasında alınan tedbirlere işaret ederek, "Daha önce başardık, şimdi tekrar başarabiliriz." dedi.

Gece dışarı çıkma kısıtlamasına tepki

Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı Christian Lindner ise gece dışarı çıkma kısıtlamasının Anayasa'ya uygunluğu açışından "problemli" olduğunu ileri sürerek, partisinin bu yasanın Anayasa'ya uygun olması için öneriler sunacağını ifade etti.

Almanya için Alternatif (AfD) Partisi Federal Meclis Grubu Eş Başkanı Alice Weidel, yapılacak yasa değişikliklerini temel hak ve özgürlüklere bir saldırı olarak nitelendirdi.

Weidel, dışarı çıkma yasağının ölçüsüz ve Anayasa'ya aykırı olduğunu savundu.

Tasarının gelecek hafta Federal Meclis'te oylanması bekleniyor

Alman hükümeti salgınla mücadelede, Enfeksiyon Koruma Yasası'nda değişiklik yaparak, haftalık 100 bin kişide vaka sayısının 100'ü aştığı bölgelerde "acil fren" uygulamasına geçmeyi hedefliyor.

Bu uygulama, temasların kısıtlanması, mağazaların yanı sıra kültür ve spor merkezlerin kapatılması, gece sokağa çıkma kısıtlanması gibi tedbirleri içeriyor.

Yasa tasarısının gelecek hafta Federal Meclis'te oylanması bekleniyor.

Almanya Başbakanı Merkel, yoğun bakımdaki doktorların yardım çağrılarının duyulmasını istedi
Almanya Başbakanı Merkel, yoğun bakımdaki doktorların yardım çağrılarının duyulmasını istedi
Almanya Başbakanı Merkel, yoğun bakımdaki doktorların yardım çağrılarının duyulmasını istedi
Almanya Başbakanı Merkel, yoğun bakımdaki doktorların yardım çağrılarının duyulmasını istedi

Angela Merkel, Başbakan, Anayasa, Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya Başbakanı Merkel, yoğun bakımdaki doktorların 'yardım' çağrılarının duyulmasını istedi - Son Dakika


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