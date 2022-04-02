Son dakika haber... Almanya Başbakanı Scholz ve Dışişleri Bakanı Baerbock'tan ramazan ayı paylaşımları - Son Dakika
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Son dakika haber... Almanya Başbakanı Scholz ve Dışişleri Bakanı Baerbock'tan ramazan ayı paylaşımları

02.04.2022 17:52
Son dakika haber... Almanya Başbakanı Scholz ve Dışişleri Bakanı Baerbock'tan ramazan ayı paylaşımları

Son dakika gündem haberine göre Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ramazan ayının başlamasından dolayı sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ramazan ayının başlamasından dolayı sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Scholz, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ramazan ayının mübarek olmasını dileyerek, "Sevgili Müslümanlar, oruç ayının başlamasıyla sizlere tefekkür dolu bir dönem ve ailelerinizle nice mutluluklar dilerim. Ramazan mübarek." ifadesini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock da Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan video mesajında, "Sevgili dostlar, komşular ve meslektaşlarım. Sizin ve dünyadaki tüm Müslümanların ramazanının mübarek olmasını diliyorum." dedi.

Baerbock, özellikle çok sayıda insanın savaş ve şiddetten endişe duyduğu dönemlerde ara verilen, uzlaşının olduğu ve birlikteliğin yaşandığı bir ayın her zamankinden daha önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu vesileyle size ve ailelerinize huzurlu, hayırlı bir ramazan diliyorum. Ramazan mübarek." ifadesini kullandı.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Olaf Scholz, Twitter, Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Almanya Başbakanı Scholz ve Dışişleri Bakanı Baerbock'tan ramazan ayı paylaşımları - Son Dakika


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