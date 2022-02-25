Son dakika haber: Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den Putin'e "Ukrayna'da savaşı durdurma" çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den Putin'e "Ukrayna'da savaşı durdurma" çağrısı

25.02.2022 16:47
Son dakika haber: Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den Putin'e "Ukrayna'da savaşı durdurma" çağrısı

Son dakika gündem haberine göre Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Ukrayna'ya askeri müdahalede bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, savaşı durdurma çağrısında bulundu.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, Ukrayna'ya askeri müdahalede bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, savaşı durdurma çağrısında bulundu.

Steinmeier, başkent Berlin'de yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı'nın "yalan bahaneler" öne sürerek Ukrayna'ya "savaş başlattığını" ve bu ülkedekilerin korkunç şeyler yaşadığını söyledi.

"Devlet Başkanı Putin az önce kardeş dediği halkın kanını döküyor." ifadesini kullanan Steinmeier, Putin'e bu savaşı hemen durdurma çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, duygu ve düşüncelerinin, bu savaşın mağduru olan Ukrayna halkıyla olduğunu belirtti.

Putin'in eylemlerinin Rusya halkı için de acı sonuçları olacağını dile getiren Steinmeier, "Rus halkıyla herhangi bir düşmanlık istemiyoruz. Ancak bu haksızlık cevapsız kalamaz. Bunun için Alman hükümeti olarak kararlılıkla Kuzey Atlantik İttifakı ve Avrupa Birliğindeki ortaklarımızla çalışıyoruz. Buna güvenebilirsiniz." diye konuştu.

Steinmeier, Putin'i müttefiklere karşı şiddet kullanmaktan caydırmak için ülkesinin üzerine düşeni yapacağını kaydetti.

Almanya'da yapılan Ukrayna'ya destek gösterilerini olumlu bulduğunu belirten Steinmeier, "Ukrayna halkına ilgimizi ve dayanışmamızı gösterelim. Rusya Devlet Başkanı, Almanya ve Avrupa halklarının bu acımasız şiddeti kolayca kabul ettiğine bir an olsun inanmamalı." dedi.

Steinmeier, barış isteyen Rus halkına da yalnız olmadığının gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak "Birbirimize ve ortaklarımıza bizim için neyin önemli olduğunu gösterelim. Barış istiyoruz. Avrupa halkları için özgürlük, adalet ve kendi kaderlerini tayin hakkı istiyoruz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Ukrayna lideri Zelenski, Rusya lideri Putin'i müzakere masasına çağırdı: Ölümleri durduralım! Ukrayna lideri Zelenski, Rusya lideri Putin'i müzakere masasına çağırdı: Ölümleri durduralım! Steinmeier: 'Rusya'nın yaptığı bu adaletsizlik cevapsız kalmayacak' Steinmeier: 'Rusya'nın yaptığı bu adaletsizlik cevapsız kalmayacak'

Vladimir Putin, cumhurbaşkanı, Almanya, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den Putin'e 'Ukrayna'da savaşı durdurma' çağrısı - Son Dakika


Son Dakika
16:38 Üniversite öğrencisinin şüpheli ölümü! Doğal gaz borusuna asılı halde bulundu! Cesedi bulan erkek arkadaşı serbest kaldı
16:37 Kim bu Ukraynalı Neonaziler, ordudaki güçleri ne? Onları neden hiç duymadık?
16:35 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisinde bu akşam neler olacak?
16:34 50 çocuk vardı! Rusya saldırının ikinci gününde yetimhaneyi füzelerle vurdu
16:30 Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Kadirov: Zelenski, Putin'i arayıp özür dilesin
16:23 AB, Putin ve Lavron'a yaptırım kararı aldı
16:11 Zelenskiy'e bir destek mesajı da Şahan Gökbakar'dan geldi!
16:07 Gökçe Bahadır bugün evleniyor! Emir Ersoy davul zurna ile kız istedi
16:06 Ukrayna'da Rus askerleri İstihbarat kameralarını devirdi!
15:56 Rusya Savunma Bakanlığı'ndan sıcak açıklama: Kiev'i batıdan bloke ettik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 16:55:20. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den Putin'e "Ukrayna'da savaşı durdurma" çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement