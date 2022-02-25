Son dakika haber: Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den Putin'e "Ukrayna'da savaşı durdurma" çağrısı - Son Dakika

Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, Ukrayna'ya askeri müdahalede bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, savaşı durdurma çağrısında bulundu.

Steinmeier, başkent Berlin'de yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı'nın "yalan bahaneler" öne sürerek Ukrayna'ya "savaş başlattığını" ve bu ülkedekilerin korkunç şeyler yaşadığını söyledi.

"Devlet Başkanı Putin az önce kardeş dediği halkın kanını döküyor." ifadesini kullanan Steinmeier, Putin'e bu savaşı hemen durdurma çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, duygu ve düşüncelerinin, bu savaşın mağduru olan Ukrayna halkıyla olduğunu belirtti.

Putin'in eylemlerinin Rusya halkı için de acı sonuçları olacağını dile getiren Steinmeier, "Rus halkıyla herhangi bir düşmanlık istemiyoruz. Ancak bu haksızlık cevapsız kalamaz. Bunun için Alman hükümeti olarak kararlılıkla Kuzey Atlantik İttifakı ve Avrupa Birliğindeki ortaklarımızla çalışıyoruz. Buna güvenebilirsiniz." diye konuştu.

Steinmeier, Putin'i müttefiklere karşı şiddet kullanmaktan caydırmak için ülkesinin üzerine düşeni yapacağını kaydetti.

Almanya'da yapılan Ukrayna'ya destek gösterilerini olumlu bulduğunu belirten Steinmeier, "Ukrayna halkına ilgimizi ve dayanışmamızı gösterelim. Rusya Devlet Başkanı, Almanya ve Avrupa halklarının bu acımasız şiddeti kolayca kabul ettiğine bir an olsun inanmamalı." dedi.

Steinmeier, barış isteyen Rus halkına da yalnız olmadığının gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak "Birbirimize ve ortaklarımıza bizim için neyin önemli olduğunu gösterelim. Barış istiyoruz. Avrupa halkları için özgürlük, adalet ve kendi kaderlerini tayin hakkı istiyoruz." ifadelerini kullandı.