Son dakika haber... Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Hanau saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla buluştu - Son Dakika

Son dakika haber... Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Hanau saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla buluştu

Son dakika gündem haberi: Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, ülkesinde ırkçılık ve Müslümanlara karşı düşmanlık olduğunu söyledi.

Son dakika haber... Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Hanau saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla buluştu, System.String[]

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, ülkesinde ırkçılık ve Müslümanlara karşı düşmanlık olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, Hanau'da 19 Şubat'ta gerçekleşen ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla Bellevue Sarayı'nda bir araya geldi.

Steinmeier, burada yaptığı konuşmada, Hanau'daki ırkçı terörün birden bire çıkmadığını vurgulayarak, "Ülkemizde ırkçılık var, Müslümanlara düşmanlık ve Musevi karşıtlığı var. Sokakta insanlar koyu tenli oldukları, camide namaz kıldıkları, kipa giydikleri için hakarete uğruyor, tehdit ediliyor ve saldırıya uğrayıp katlediliyor. Aşırı sağcılığın kökleri toplumumuzun derinliklerine iniyor. Bu ciddi ve acil bir sorundur. Korona zamanlarında bile onu asla göz ardı etmemeliyiz." dedi.

Alman Cumhurbaşkanı ırkçılıktan, nefretten ve şiddetten uzak bir toplum için birlikte mücadele edilmesi gerektiğine işaret ederek, "Birlikte duruyoruz. Birlikte yaşamak istiyoruz. Hanau'nun mesajı bu ve öyle kalacak." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ailelerin kendilerini daha da yalnız ve kimsesiz hissettiklerinin altını çizen Steinmeier, "Ama sevgili akrabalar; unutmuyoruz, unutmamalıyız ve unutmayacağız. Eşim ve benim bugün size, yurttaşların büyük çoğunluğu adına söylemek istediğimiz şey bu. Acılarınızı sizden alamayız ama bilmelisiniz ki sizlerin yanındayız. Bu ülke sizin ülkeniz ve ülkeniz sizlerin yanında." ifadelerini kullandı.

Irkçı terör saldırısında 9 kişi hayatını kaybetmişti

Almanya'nın Frankfurt kenti yakınlarında bulunan Hanau'da 19 Şubat günü ırkçı Tobias Rathjen tarafından iki nargile kafeye ve bir büfeye ırkçı saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda Mercedes Kierpacz, Sedat Gürbüz, Gökhan Gültekin, Hamza Kurtoviç, Ferhat Ünvar, Kaloyan Velkov, Vili Viorel Paun, Said Nesar Hashemi ve Fatih Saraçoğlu hayatını kaybetmişti.

Rathjen, saldırının ardından evine dönerek annesi Gabriele Rathjen'i öldürdükten sonra intihar etmişti.

Frank Walter Steinmeier, Cumhurbaşkanı, Irkçılık, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 13:25 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Hanau saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla buluştu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Ümitcan Uygun'un annesinin sır ölümüyle ilgili ilk rapor: Elinde barut izine rastlandı Rıdvan Dilmen'in "Temiz Eller Operasyonu" çağrısına Aziz Yıldırım'dan destek: Türk futbolunu baronlar yönetiyor Oto galeride silahlı saldırıya uğrayan baba çocuklarını ölmekten kurtardı İBB önünde eylem yapan servisçiler ile polis ekipleri arasında arbede çıktı Komşusunu dövdüğü için tutuklanan Halil Sezai'nin avukatları tutukluluğa itiraz etti Temizlik işçisi bulduğu para dolu poşeti polise teslim etti Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu
Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Motorine 11 kuruş indirim geldi Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Motorine 11 kuruş indirim geldi         
15:57
Ufacık bir arı hayatına mal oldu! Talihsiz sürücünün feci şekilde can verdiği kaza kamerada Ufacık bir arı hayatına mal oldu! Talihsiz sürücünün feci şekilde can verdiği kaza kamerada         
15:16
Son nefesini uyuşturucu kullandığı metruk evde verdi Son nefesini uyuşturucu kullandığı metruk evde verdi         
14:48
Arkadaşının kestiği ağacın altında kalan orman işçisi öldü Arkadaşının kestiği ağacın altında kalan orman işçisi öldü         
14:35
Anayasa Mahkemesi Başkanı, İçişleri Bakanı'nın meydan okumasına Mevlana'dan alıntı yaparak cevap verdi Anayasa Mahkemesi Başkanı, İçişleri Bakanı'nın meydan okumasına Mevlana'dan alıntı yaparak cevap verdi         
14:11
Beşiktaş, Aboubakar'ı en geç cuma günü İstanbul getirip sözleşme imzalayacak Beşiktaş, Aboubakar'ı en geç cuma günü İstanbul getirip sözleşme imzalayacak         
13:54
TRT, maaş tartışmalarına son noktayı koydu: Ersin Düzen'e aylık 27.500 TL ödüyoruz TRT, maaş tartışmalarına son noktayı koydu: Ersin Düzen'e aylık 27.500 TL ödüyoruz         
13:28
Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu         
12:44
Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı         
12:25
Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu         
11:56
Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı         
11:37
Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar         
11:02
Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi         
10:55
Arpa yüklü kamyonda 37 bin 500 paket kaçak sigara bulundu Arpa yüklü kamyonda 37 bin 500 paket kaçak sigara bulundu         
10:51
Kendini İsa'nın yeniden vücut bulmuş hali olarak tanımlayan tarikat lideri gözaltına alındı Kendini İsa'nın yeniden vücut bulmuş hali olarak tanımlayan tarikat lideri gözaltına alındı         
09:57
Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak         
09:30
Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı         
09:26
Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor         
08:37
Evlilik yüzüklerini satıp sermaye yaptıkları iş yerinde şimdi 11 kişi çalışıyor Evlilik yüzüklerini satıp sermaye yaptıkları iş yerinde şimdi 11 kişi çalışıyor         
08:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2020 16:07:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Hanau saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei