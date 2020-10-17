Son dakika haber! Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, karantinada - Son Dakika

Son dakika haber! Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, karantinada

17.10.2020 16:24
Son dakika haber! Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, karantinada, System.String[]

Son dakika haberler... Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, karantinaya alındı.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, karantinaya alındı.

Almanya Federal Cumhurbaşkanlığı Bürosu Sözcüsünün açıklamasına göre, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in yakın korumasının korona testinin pozitif çıktı. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in de karantinaya alındığı kaydedildi.

Mart ayının sonlarında Almanya Başbakanı Angela Merkel de, temasta bulunduğu doktorunun kroona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından kendini evinde önlem amaçlı karantinaya almıştı. Karantina sırasında Merkel'in yaptırdığı korona virüs testi negatif çıkmıştı. - BERLİN

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, karantinada - Son Dakika

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