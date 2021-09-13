Üye Girişi
Son dakika haber! Almanya'da başbakan adayları canlı yayında karşı karşıya geldi - Son Dakika

Son dakika haber! Almanya'da başbakan adayları canlı yayında karşı karşıya geldi

13.09.2021 03:05
Son dakika haber! Almanya'da başbakan adayları canlı yayında karşı karşıya geldi, System.String[]

Son dakika haberleri: Almanya'da, 26 Eylül'de yapılacak genel seçimlerde yarışacak başbakan adayları canlı yayında karşı karşıya geldi.

Almanya'da, 26 Eylül'de yapılacak genel seçimlerde yarışacak başbakan adayları canlı yayında karşı karşıya geldi.

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet, Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz ile Yeşiller Partisi'nin başbakan adayı ve partinin Eş Başkanı Annalena Baerbock, Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD ve İkinci Televizyon Kanalı ZDF'nin ortak yayınında, Maybrit Illner ile Oliver Köhr'ün moderatörlüğünde, mevcut gelişmeler ve gelecekteki hedeflerine ilişkin soruları cevapladı.

Seçimlerden sonra başbakan adaylarının hangi partilerle koalisyon yapacağına ilişkin konu başlığıyla başlayan yayında Laschet, Sol Parti ve Almanya için Alternatif (AfD) Partisi ile kesinlikle koalisyon görüşmeleri yapmayacağını belirterek, "Demokratik partiler kendi aralarında konuşmalı. Biz birinci parti olmak için mücadele ediyoruz." dedi.

Yeşillerin adayı Baerbock ise özellikle sosyal alanda SPD ile çok ortak yönlerinin bulunduğunu vurgulayarak, Sol Parti'nin ise uluslararası sorumluluğu almak istemediğini ifade etti.

Baerbock, tüm demokrat partilerle koalisyon görüşmeleri yapacaklarını, dış politikada ve iç güvenlik gibi konularında Sol Parti ile ihtilaflarının bulunduğunu anlattı.

Scholz da halkın, seçimin nasıl sonuçlanacağına karar vereceğini ve SPD'ye güçlü bir yetki verilmesi için çalıştığını dile getirerek, "Almanya'yı yönetmek isteyen, net pozisyonlara sahip olmalı. Transatlantik iş birliğinden yana olması, NATO'nun güvenliğimiz için vazgeçilmez olduğunu söylemesi ve güçlü bir Avrupa Birliğinden yana olması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Prensiplerine ilişkin net konuştuğunu aktaran Scholz, bu prensipler çerçevesinde gelecekte hareket edeceğini kaydetti.

Laschet ile Scholz arasında tartışma

Osnabrück Savcılığı tarafından kara para aklanması iddialarının ardından başlatılan soruşturma kapsamında bir hafta önce Maliye Bakanlığında yapılan aramaların, seçimlerde partisinin başarısı için tehlikeli olup olmayacağı sorusuna ilişkin de Scholz, bu aramaların Köln'deki Mali İstihbarat Dairesindeki (FIU) iki çalışının doğru dürüst çalışmadığından dolayı yapıldığını ve bakanlıkla ilgisinin olmadığını savundu.

Laschet ise, FIU'nun bağlı olduğu Maliye Bakanlığında savcılığın arama yapmasına karşın Scholz'un bu şekilde olumlu konuşmasının bir mucize olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Kara para denetlemesi sizde. Bu kuruma (FIU) sahipsiniz. Eksiklikleri bildiğimiz için seçim programımızda, bu kurumun, Federal Kriminal Dairesine bağlanmasını istiyoruz. Siz daha çok çalışanım var diyorsunuz, ancak daha az şey aydınlatılıyor. Kara para aklamada o kadar az şey aydınlatılıyor ki savcılık başka bilgiler lazım diyor. Hakim de böyle bir arama yapılmasına izin veriyor. Sayın Scholz bundan dolayı yargıyla ilgili aşağılayıcı konuşmanız uygunsuzdur."

Savcılık yetkilileri geldiğinde her şeyin ortaya konulması gerektiğini ifade eden Laschet, Scholz'un sorumluluk taşıdığı başka olaylarının da bulunduğunu savundu.

Laschet "Benim maliye bakanım sizin gibi çalışsa büyük bir sorunumuz olurdu." ifadesini kullandı.

Bunun üzerine Scholz, rakibi Laschet'i olayları çarpıtmakla suçlayarak, Maliye Bakanlığına yönelik bir araştırmanın yapılmadığını, FIU'ya karşı yapılan araştırma konusunda savcılığın bilgiler istediğini ileri sürdü.

Aşırı sağ ve ırkçılıkla mücadele

CDU/CSU'nun başbakan adayı Laschet, aşırı sağa karşı sınırlar çizdiğine dikkati çekerek, "Demokrasi için en büyük tehdit aşırı sağdan geliyor." dedi.

Laschet, aşırı sağcılık ve ırkçılarla mücadele ettiğini belirterek, bunların parlamentoya ait olmadıklarını dile getirdi.

Yeşiller Partili Baerbock da başbakanlığındaki önceliğinin ırkçılıkla mücadele olacağını vurguladı.

Dijitalleşme

Üç aday da dijitalleşmenin yeni hükümetin acil ele alması gereken konu olduğunu anlattı.

Laschet, başbakanlığında bir dijitalleşme bakanlığı kurulacağını kaydederek, bugüne kadar bu alanda çok şey yapıldığını ancak bunun yetersiz olduğunu söyledi.

Baerbock ise dijitalleşme bakanlığı kurulmasına karşı çıkarak, bunun başbakanlığa bağlı bir konu olması gerektiğini belirtti.

Artan kira ücretleri

Scholz ve Baerbock, kira ücretlerinin artırılmasını engellemek için bir limitin koyulmasını isterken, Armin Laschet, kira ücretlerinin çok fazla artmaması için belirli düzenlemelere sahip olduklarını aktardı.

Laschet, bir limitin koyulması yerine daha fazla binanın yapılması gerektiğini ifade ederek, bunun için de şirketlerin konut yapma konusunda teşvik edilmesini ve bürokrasinin azaltılmasını istedi.

Öte yandan ZDF, açık oturumun ardından Wahlen araştırma şirketinin 753 kişi ile telefonda hızlı bir şekilde yaptığı anketin sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, ankete katılanların yüzde 32'si, SPD'nin başbakan adayı Olaf Scholz'u başarılı gördü. Baerbock yüzde 26 ile ikinci, Laschet de yüzde 20 ile üçüncü oldu.

Armin Laschet, Almanya, Maliye, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Almanya'da başbakan adayları canlı yayında karşı karşıya geldi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Estetik ameliyat olan Aleyna Kalaycıoğlu son halini takipçileriyle paylaştı 00:00 Estetik ameliyat olan Aleyna Kalaycıoğlu son halini takipçileriyle paylaştı Fatih Terim'den canlı yayında çarpıcı Milli Takım yorumu: Geberttiniz, öldürdünüz 23:40 Fatih Terim'den canlı yayında çarpıcı Milli Takım yorumu: Geberttiniz, öldürdünüz Meteoroloji bölge bölge uyardı! İstanbul dahil 49 ilde gök gürültülü yağış uyarısı 21:38 Meteoroloji bölge bölge uyardı! İstanbul dahil 49 ilde gök gürültülü yağış uyarısı
Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Ateş 19:23 Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Ateş "Deniz Baykal yaşamını yitirdi" iddialarını yalanladı Feci kazada kahreden detay! Genç kadının eşiyle balayından döndüğü ortaya çıktı 17:42 Feci kazada kahreden detay! Genç kadının eşiyle balayından döndüğü ortaya çıktı Plajda kalbi duran turisti Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz kurtardı 17:32 Plajda kalbi duran turisti Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz kurtardı
Yüzünü tamamen kapatan maske ile Kim Kardashian moda haftasında görüntülendi 16:40 Yüzünü tamamen kapatan maske ile Kim Kardashian moda haftasında görüntülendi 11 gün önce uyuşturucudan kurtulmak için cip taktıran Sedanur, günlük kiralık evde ölü bulundu 15:34 11 gün önce uyuşturucudan kurtulmak için cip taktıran Sedanur, günlük kiralık evde ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
17:48 Muhammed ile Rossi'nin uyumu Sivasspor maçına damga vurdu
17:42 Dilenen şahıs, 5 saatte 400 TL topladı
17:39 "Kız kardeşimize laf attın" diyerek hesap sormaya gittikleri evde tüfekle vuruldular
17:29 Fatih gemisi, Türkali-5'te sondaja başladı! Bakan Dönmez, Türkiye'nin keşfinde her yeni gün yeni bir adım
17:27 Son Dakika: Formula 1'de kaza! Max Verstappen ve Lewis Hamilton kaza yaparak yarış dışı kaldı
16:53 Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira taraftarlar ile fotoğraf çektirdi, ortalık yıkıldı
16:46 Ziya Selçuk, yeni imajını paylaştı, herkes şaşırdı
16:39 Yüzünü tamamen kapatan maske ile Kim Kardashian moda haftasında görüntülendi
16:20 Fenerbahçe'nin Sivasspor karşılaşmasında Attila Szalai'nin yedek kalması tartışma yarattı
Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın yeni savunmacısı Nelsson'u beğenmedi: Marcao-Luyindama'ya dönülür Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın yeni savunmacısı Nelsson'u beğenmedi: Marcao-Luyindama'ya dönülür         
00:27
Geçici hükümeti açıklayan Taliban'a ilk üst düzey ziyaret Katar'dan geldi Geçici hükümeti açıklayan Taliban'a ilk üst düzey ziyaret Katar'dan geldi         
23:47
Evin mutfağına giren yılan paniğe neden oldu Evin mutfağına giren yılan paniğe neden oldu         
21:51
Trabzonspor taraftarından, Abdülkadir Ömür'ü hüngür hüngür ağlatan tepki! Sahaya dalıp Trabzonspor taraftarından, Abdülkadir Ömür'ü hüngür hüngür ağlatan tepki! Sahaya dalıp "Düzgün oyna" diye bağırdı         
21:01
"HDP'ye destek vermeyin" sözlerine çok kızan Davutoğlu, evlat nöbeti tutan ailelerle tartıştı         
18:41
"Kız kardeşimize laf attın" diyerek hesap sormaya gittikleri evde tüfekle vuruldular         
17:40
Ziya Selçuk, yeni imajını paylaştı, herkes şaşırdı Ziya Selçuk, yeni imajını paylaştı, herkes şaşırdı         
16:47
Köy hayatına geçen Göksel, normalleşmeyle beraber İstanbul'a geri döndü Köy hayatına geçen Göksel, normalleşmeyle beraber İstanbul'a geri döndü         
15:55
11 Eylül 2001 saldırılarının 20. yılında bir gelişme yaşandı! Öldü denilen El Kaide lideri Zevahiri video yayınladı 11 Eylül 2001 saldırılarının 20. yılında bir gelişme yaşandı! Öldü denilen El Kaide lideri Zevahiri video yayınladı         
15:12
18 yaşında olan İngiliz tenisçi Emma Raducanu, Sharapova'yı tahttan indirdi! 18 yaşında olan İngiliz tenisçi Emma Raducanu, Sharapova'yı tahttan indirdi!         
15:11
Aşkları yardım kampanyasında ortaya çıktı! İmamoğlu'nun oğlu Selim, kalbini Melis Çatak'a kaptırdı Aşkları yardım kampanyasında ortaya çıktı! İmamoğlu'nun oğlu Selim, kalbini Melis Çatak'a kaptırdı         
14:50
Maç sırasında Ronaldo'ya yönelik Maç sırasında Ronaldo'ya yönelik "Kathryn Mayorga'ya inanın" pankartı açıldı         
14:31
Esra Bilgiç'in derin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği poz yarım milyon beğeni aldı Esra Bilgiç'in derin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği poz yarım milyon beğeni aldı         
12:26
55 yaşındaki Yıldız Tilbe'nin karın kasları dikkat çekti 55 yaşındaki Yıldız Tilbe'nin karın kasları dikkat çekti         
11:13
Doğum sonrası büyük değişim! Sinem Kobal'ın eski halinden eser yok Doğum sonrası büyük değişim! Sinem Kobal'ın eski halinden eser yok         
10:50
Türk Telekom adıyla vatandaşları arayan 0850'li hat işletmecilerine ceza kesildi Türk Telekom adıyla vatandaşları arayan 0850'li hat işletmecilerine ceza kesildi         
10:24
Saldırganlar çiftlik bastı, 11 el ateş edip çiftlik sahibini ve büyükbaş hayvanları öldürmüşler Saldırganlar çiftlik bastı, 11 el ateş edip çiftlik sahibini ve büyükbaş hayvanları öldürmüşler         
09:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2021 04:33:09. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Almanya'da başbakan adayları canlı yayında karşı karşıya geldi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement